Грузовик и два дома белгородцев попали под удар ВСУ минувшей ночью

Posted 16 февраля, 06:12
Published 16 февраля, 06:12
Modified 16 февраля, 06:14
Updated 16 февраля, 06:14
Прошедшей ночью под удар украинских беспилотников попал Грайворон. Один БПЛА сбросил взрывчатку на грузовик, из-за чего тот загорелся. На место прибыли пожарные, которые быстро сумели потушить возгорание.
Второй дрон ударил по жилому дому. Из-за взрывной волны в двух домовладениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Досталось и газопроводу, но утечку быстро устранили.
По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал.
Добавим, что вчера, 15 февраля, под ударом оказались минимум четыре населённых пункта, включая два поселения Грайворонского округа. В трёх муниципалитетах выявили разрушения, но без пострадавших.