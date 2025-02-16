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Posted 16 февраля, 06:12

Published 16 февраля, 06:12

Modified 16 февраля, 06:14

Updated 16 февраля, 06:14

Грузовик и два дома белгородцев попали под удар ВСУ минувшей ночью

Грузовик и два дома белгородцев попали под удар ВСУ минувшей ночью

16 февраля 2025, 06:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Под удар ВСУ в ночь на 16 февраля попал город Грайворон. Раненых нет, но повреждения зафиксировали в грузовике и двух домах. Подробности рассказал Гладков.

Прошедшей ночью под удар украинских беспилотников попал Грайворон. Один БПЛА сбросил взрывчатку на грузовик, из-за чего тот загорелся. На место прибыли пожарные, которые быстро сумели потушить возгорание.

Второй дрон ударил по жилому дому. Из-за взрывной волны в двух домовладениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Досталось и газопроводу, но утечку быстро устранили.

По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал.

Добавим, что вчера, 15 февраля, под ударом оказались минимум четыре населённых пункта, включая два поселения Грайворонского округа. В трёх муниципалитетах выявили разрушения, но без пострадавших.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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