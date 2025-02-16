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Posted 16 февраля, 15:39

Published 16 февраля, 15:39

Modified 16 февраля, 15:41

Updated 16 февраля, 15:41

За воскресенье погибли уже четверо белгородцев

Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области — погибли три человека

16 февраля 2025, 15:39
Фото: 1MI. За воскресенье погибли уже четверо белгородцев
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Краснояружском районе. За день погибли уже четверо мирных жителей.

Трое мужчин погибли в Белгородской области. Они ехали в машине, когда по ней ударил дрон.

Происшествие случилось на въезде в краснояружскую Графовку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За сегодняшний день от атак ВСУ погибли уже четверо мирных жителей. В результате удара дрона по автомобилю утром погибла женщина, ещё одна пострадала. Трагедия произошла в Валуйском округе.

Там же ранен мужчина — по той же причине: БПЛА ударил по машине.

Глава региона ранее сообщил, что в Валуйском округе примут меры по усилению защиты населения. Как именно — не уточняется.

Ещё один мирный житель сегодня ранен в краснояружской Репяховке: сотрудник с/х предприятия пострадал при атаке двух FPV-дронов.

Мужчина погиб в Белгородской области после атаки ВСУ на частный дом
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