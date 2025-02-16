Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области — погибли три человека

Posted 16 февраля, 15:39
Published 16 февраля, 15:39
Modified 16 февраля, 15:41
Updated 16 февраля, 15:41
Трое мужчин погибли в Белгородской области. Они ехали в машине, когда по ней ударил дрон.
Происшествие случилось на въезде в краснояружскую Графовку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
За сегодняшний день от атак ВСУ погибли уже четверо мирных жителей. В результате удара дрона по автомобилю утром погибла женщина, ещё одна пострадала. Трагедия произошла в Валуйском округе.
Там же ранен мужчина — по той же причине: БПЛА ударил по машине.
Глава региона ранее сообщил, что в Валуйском округе примут меры по усилению защиты населения. Как именно — не уточняется.
Ещё один мирный житель сегодня ранен в краснояружской Репяховке: сотрудник с/х предприятия пострадал при атаке двух FPV-дронов.