Дороги почистили, а машины — забрызгали: белгородцы — о сомнительной уборке снега

Posted 16 февраля, 12:35
Published 16 февраля, 12:35
Modified 16 февраля, 12:35
Updated 16 февраля, 12:35
Жительница областного центра пожаловалась в Сети на коммунальщиков, которые вчера, 15 числа, убирали с дороги снег по улице 8 Марта.
Девушка объяснила, что снегоуборочная техника проехала так быстро, что забрызгала грязной снежной массой дома, заборы и машины. Эти пятна замёрзли, и местные жители, большинство из которых пенсионеры и ветераны, не смогли без чужой помощи очистить их.
Мэр Белгорода Валентин Демидов уже извинился за работу коммунальщиков и пообещал, что такое больше не повторится.
Причина такой спешной уборки техникой неизвестна, но местные жители предположили, что это связано с внеплановым визитом губернатора Гладкова, который ранее критиковал работу по уборке снега в городе.