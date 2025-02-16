Дороги почистили, а машины — забрызгали: белгородцы — о сомнительной уборке снега

Девушка объяснила, что снегоуборочная техника проехала так быстро, что забрызгала грязной снежной массой дома, заборы и машины. Эти пятна замёрзли, и местные жители, большинство из которых пенсионеры и ветераны, не смогли без чужой помощи очистить их.