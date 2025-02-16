bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 12:35

Published 16 февраля, 12:35

Modified 16 февраля, 12:35

Updated 16 февраля, 12:35

Загрязнённые снегоуборочной техникой машины в Белгороде

Дороги почистили, а машины — забрызгали: белгородцы — о сомнительной уборке снега

16 февраля 2025, 12:35
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Загрязнённые снегоуборочной техникой машины в Белгороде

Авто белгородцев оказалось в грязном снегу после уборки дороги коммунальщиками

Машины белгородцев оказались в грязном снегу после уборки дороги в областном центре. Произошедшее прокомментировал градоначальник.

Жительница областного центра пожаловалась в Сети на коммунальщиков, которые вчера, 15 числа, убирали с дороги снег по улице 8 Марта.

Девушка объяснила, что снегоуборочная техника проехала так быстро, что забрызгала грязной снежной массой дома, заборы и машины. Эти пятна замёрзли, и местные жители, большинство из которых пенсионеры и ветераны, не смогли без чужой помощи очистить их.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уже извинился за работу коммунальщиков и пообещал, что такое больше не повторится.

Причина такой спешной уборки техникой неизвестна, но местные жители предположили, что это связано с внеплановым визитом губернатора Гладкова, который ранее критиковал работу по уборке снега в городе.

Загрязнённые снегоуборочной техникой машины в Белгороде
Загрязнённые снегоуборочной техникой машины в Белгороде
Загрязнённые снегоуборочной техникой машины в Белгороде. Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
«Надо разбираться»: Гладков сообщил о простое спецтехники в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Как поделили город: кто и за сколько чистит снег в Белгороде?Снег и мороз есть, но ждать ли в Белгородской области «Лыжню России»?В Белгородской области станет ещё холоднее, но снега ожидать не стоит
#Александра Склярова#Белгородская область#Уборка#Снегопад#Уборка снега#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика