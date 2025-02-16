В «Светофорах» нашли нарушения, «Приосколье» продали, а студент украл 1,5 млн рублей

Ранее на предположение об этом ответила его сестра, которая заявила, что Гаджимурадов не мог быть выпившим, потому что это запрещает их религия. Также она добавила, что их семья окажет помощь семьям погибших белгородок, но уверена, что пока что они «настроены очень агрессивно» по отношению к ним.