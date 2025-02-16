В «Светофорах» нашли нарушения, «Приосколье» продали, а студент украл 1,5 млн рублей

Posted 16 февраля, 15:56
Published 16 февраля, 15:56
Modified 17 февраля, 09:18
Updated 17 февраля, 09:18
7 февраля в Белгороде произошла авария, которая потрясла не только белгородцев, но и жителей других регионов России. Погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник, которые находились в машине скорой помощи, сильно пострадавшей после столкновения иномаркой. В BMW на тот момент находились трое мужин. Один из них — Рамзан Гаджимурадов. На данный момент его считают главным виновником ночного ДТП. Кроме того, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее на предположение об этом ответила его сестра, которая заявила, что Гаджимурадов не мог быть выпившим, потому что это запрещает их религия. Также она добавила, что их семья окажет помощь семьям погибших белгородок, но уверена, что пока что они «настроены очень агрессивно» по отношению к ним.
Кроме того, на защиту Рамзана Гаджимурадова вступила его бывшая одноклассница, по мнению которой, наказание в семь лет, грозящее ему, слишком строгое по отношению к нему.
Пока что с мужьями Марины и Ольги связалась только диаспора, которая приносила извинения и соболезнования вместо своего соотечественника, и представитель которой заявлял, что защищать виновного не будут и также будут требовать справедливого наказания.
Китайская DeepSeek произвела фурор в январе этого года, затмив все остальные популярные нейросети, долгое время занимавшие главную нишу по наибольшему количеству пользователей. Журналистка редакции Бел.Ру решила проверить, насколько хорош китайский ИИ, и провела долгую беседу с ним на тему истории Белгородской области. В целом, как оказалось, DeepSeek может стать вполне неплохим собеседником, если за ему по несколько схожих вопросов в разной формулировке. Однако результаты проверки нейросети стали намного неожиданнее. Особенно, если это касается СВО и атак ВСУ на регион.
Журналисты Бел.ру решили узнать, кого из себя представляет новый учредитель «Приосколья», сменивший объявленного в розыск и сбежавшего из-под домашнего ареста Бобрицкого. Им стал некий Сергей Феськов. Мужчина владеет ещё тремя компаниями, которые, как оказалось, не отличаются большим возрастом с момента своего существования.
Кроме того, ранее эксперт объяснял, во сколько может обойтись покупка компании. По его словам, стоимость бизнеса составляет как минимум 50 миллиардов.
Феськов стал гендиректором АО «Приосколье» в начале текущего года, а позже ещё пяти компаний, входящих в холдинг. Что с Бобрицким и что ещё известно о новом владельце «Приосколья», читайте в специальном материале журналистки Бел.Ру.
В Белгородской области прекратят существование магазины сети. После их проверки обнаружилось множество нарушений, начиная с отсутствия обязательной документации и заканчивая просрочкой. Изъять пришлось более восьми сотен молокопродуктов и мясной продукции, а также более двух сотен яиц. Кроме того, выявлены нарушения ГОСТов и составов товаров, маркировки, условий хранения и не только.
То же касается и других городов, где сеть имеет свои магазины. История началась всё же задолго до этого момента. Ещё в 2024 году владельцам выписывали административные штрафы после проверок РСХН. Кроме того, проверки уже в 2025 году провели во многих административных образованиях РФ.
Журналистка Бел.Ру посетила один из местных «Светофоров» в Белгороде и сделала репортаж, запечатлев увиденное на полках магазина. Приятного взгляду там не оказалось.
Молодой белгородец обещал друзьям прибыльное инвестирование. Группа студентов из Старого Оскола, желая заработать, доверилась своему 20-летнему знакомому, передав ему более полутора миллионов рублей. Кроме того, с апреля и до декабря прошлого года, парень предлагал им и привлекательные вложения.
В начале каждый из ребят получал предполагаемые доходы, однако потом платежи полностью прекратились. А подозреваемый начал расходовать деньги друзей на собственные нужды. Уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Студенту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.