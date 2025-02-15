За хранение незарегистрированного ружья и патронов белгородец может лишиться свободы

Напомним, за последний год в Белгородской области было зафиксировано 14,3 тыс. преступлений, из которых 5 тыс. — тяжкие и особо тяжкие. Соотношение тяжких и особо тяжких преступлений составило 35% от общего числа зафиксированных преступлений за год.