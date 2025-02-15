За хранение незарегистрированного ружья и патронов белгородец может лишиться свободы

Posted 15 февраля, 09:31
Published 15 февраля, 09:31
Modified 15 февраля, 09:34
Updated 15 февраля, 09:34
Белгородские силовики вместе с коллегами из регионального УМВД задержали мужчину из Алексеевского муниципалитета. Его подозревают в незаконной покупке и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.
У себя дома белгородец хранил три незарегистрированных ружья, патроны различного калибра (181 штука), затвор винтовки, карабин и детонатор.
Эксперты дали заключение, что оружие, боеприпасы и взрывчатка исправны. Их можно использовать по назначению.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконной покупке, передаче и хранении огнестрельного оружия и взрывчатки.
За правонарушение он может лишиться свободы.
Напомним, за последний год в Белгородской области было зафиксировано 14,3 тыс. преступлений, из которых 5 тыс. — тяжкие и особо тяжкие. Соотношение тяжких и особо тяжких преступлений составило 35% от общего числа зафиксированных преступлений за год.
Число убийств сократилось на 66%. При этом количество умышленного причинения вреда снизилось на 14%.