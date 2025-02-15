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Posted 15 февраля, 09:31

Published 15 февраля, 09:31

Modified 15 февраля, 09:34

Updated 15 февраля, 09:34

За хранение незарегистрированного ружья и патронов белгородец может лишиться свободы

За хранение незарегистрированного ружья и патронов белгородец может лишиться свободы

15 февраля 2025, 09:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Мужчину задержали белгородские силовики вместе с правоохранителями. Изъятое оружие оказалось пригодным к использованию.

Белгородские силовики вместе с коллегами из регионального УМВД задержали мужчину из Алексеевского муниципалитета. Его подозревают в незаконной покупке и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.

У себя дома белгородец хранил три незарегистрированных ружья, патроны различного калибра (181 штука), затвор винтовки, карабин и детонатор.

Эксперты дали заключение, что оружие, боеприпасы и взрывчатка исправны. Их можно использовать по назначению.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконной покупке, передаче и хранении огнестрельного оружия и взрывчатки.

За правонарушение он может лишиться свободы.

Напомним, за последний год в Белгородской области было зафиксировано 14,3 тыс. преступлений, из которых 5 тыс. — тяжкие и особо тяжкие.  Соотношение тяжких и особо тяжких преступлений составило 35% от общего числа зафиксированных преступлений за год. 

Число убийств сократилось на 66%. При этом количество умышленного причинения вреда снизилось на 14%. 

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Оружие#Преступления#Патроны#Силовики#Взрывчатка#Белгород#Незаконное хранение#Алексеевский округ
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