Posted 15 февраля, 06:20
Published 15 февраля, 06:20
Modified 15 февраля, 06:22
Updated 15 февраля, 06:22
Недавно власти приступили к распределению летних униформ среди бойцов белгородской самообороны. Как сообщил глава области Вячеслав Гладков, работу завершили 14 февраля. Всего комплекты одежды выдали 1900 участникам.
Сейчас проезжаю по муниципалитетам, общаюсь с бойцами из разных муниципалитетов, желая узнать, прибыла ли им их новая униформа. Ответы разнятся. Это помогает мне понять, насколько важно строго контролировать каждый этап этого процесса.
Вячеслав Гладков
Ранее Гладков сообщил об освобождении от должности своего советника Артура Чигринова. Он занимал эту позицию на добровольных началах, курируя вопросы, связанные с добровольческими движениями.
По информации, которая стала доступна, отставка связана с ненадлежащим поведением Чигринова в общении с сотрудниками местных подразделений самообороны в Шебекинском округе. Также высказываются предположения о его причастности к удалению паблика, который информировал жителей округа о беспилотниках ВСУ.