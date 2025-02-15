Почти 2000 белгородских бойцов самообороны получили летнюю форму

По информации, которая стала доступна, отставка связана с ненадлежащим поведением Чигринова в общении с сотрудниками местных подразделений самообороны в Шебекинском округе. Также высказываются предположения о его причастности к удалению паблика, который информировал жителей округа о беспилотниках ВСУ.