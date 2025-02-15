«Надо разбираться»: Гладков сообщил о простое спецтехники в Белгороде

Posted 15 февраля, 07:26
Published 15 февраля, 07:26
Modified 15 февраля, 07:28
Updated 15 февраля, 07:28
Губернатор прибыл на территорию Белгорблагоустройства с намерением проверить, вся ли спецтехника задействована для очистки снега с дорог в Белгороде. Однако, по неясным для него причинам, это далеко не так.
Гладков добавил, что техника, которая была приобретена за бюджетные средства и должна использоваться в подобных погодных условиях для уборки городских улиц, непонятно по какой причине остаётся неиспользованной на базе.
Плохо. Надо разбираться.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, какие компании занимаются уборкой снега в областном центре. Подробности — по ссылке.
Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков в выходные в регионе ожидается снегопад. В отдельных муниципалитетах похолодает до -17 градусов.