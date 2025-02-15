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Posted 15 февраля, 07:26

Published 15 февраля, 07:26

Modified 15 февраля, 07:28

Updated 15 февраля, 07:28

В Белгороде простаивает техника для уборки снега

«Надо разбираться»: Гладков сообщил о простое спецтехники в Белгороде

15 февраля 2025, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде простаивает техника для уборки снега

Сюжет
Погода
Губернатор посетил «Белгорблагоустройство» и обнаружил, что техника для уборки снега в столице региона не вся вышла на дороги.

Губернатор прибыл на территорию Белгорблагоустройства с намерением проверить, вся ли спецтехника задействована для очистки снега с дорог в Белгороде. Однако, по неясным для него причинам, это далеко не так.

Гладков добавил, что техника, которая была приобретена за бюджетные средства и должна использоваться в подобных погодных условиях для уборки городских улиц, непонятно по какой причине остаётся неиспользованной на базе.

Плохо. Надо разбираться.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, какие компании занимаются уборкой снега в областном центре. Подробности — по ссылке.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков в выходные в регионе ожидается снегопад. В отдельных муниципалитетах похолодает до -17 градусов.

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#Кристина Семенчук#Погода#Спецтехника#Новости Белгорода#Бюджетные средства#Уборка снега#Белгород#Гладков
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