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Posted 15 февраля, 13:06

Published 15 февраля, 13:06

Modified 17 февраля, 05:49

Updated 17 февраля, 05:49

Два пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП в Белгородской области

15 февраля 2025, 13:06
За рулём автобуса был воронежец. Среди пострадавших — несовершеннолетняя.

Согласно информации, предоставленной региональным управлением МВД, 15 февраля около 11:00 в Ровеньском муниципалитете произошла авария. 50-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter, житель Воронежской области, не смог удержать транспортное средство под контролем и столкнулся с «КамАЗом», который выполнял работы по очистке проезжей части. За рулём грузового автомобиля находился 35-летний мужчина.

В ведомстве добавили, что автобус ехал из Воронежа в Ровеньки с остановкой в Россоши. В момент происшествия в салоне было три человека, включая водителя. Два пассажира — 17-летняя девушка и мужчина — обратились за медпомощью.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Напомним, 7 февраля случилась авария в областном центре: машина на высокой скорости столкнулась с автомобилем скорой. Погибли два фельдшера.

Предположительно, за рулем BMW находился  Рамазан Гаджимурадов (31 год), который в настоящее время находится на лечении в госпитале столице.

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#Кристина Семенчук#Гибдд#Водитель#Белгород
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