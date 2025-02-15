Два пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП в Белгородской области

Posted 15 февраля, 13:06
Published 15 февраля, 13:06
Modified 17 февраля, 05:49
Updated 17 февраля, 05:49
Согласно информации, предоставленной региональным управлением МВД, 15 февраля около 11:00 в Ровеньском муниципалитете произошла авария. 50-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter, житель Воронежской области, не смог удержать транспортное средство под контролем и столкнулся с «КамАЗом», который выполнял работы по очистке проезжей части. За рулём грузового автомобиля находился 35-летний мужчина.
В ведомстве добавили, что автобус ехал из Воронежа в Ровеньки с остановкой в Россоши. В момент происшествия в салоне было три человека, включая водителя. Два пассажира — 17-летняя девушка и мужчина — обратились за медпомощью.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
Напомним, 7 февраля случилась авария в областном центре: машина на высокой скорости столкнулась с автомобилем скорой. Погибли два фельдшера.