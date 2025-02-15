Белгородский губернатор высказался о скандале с оплатой за контроллеры

Posted 15 февраля, 11:10
Published 15 февраля, 11:10
Modified 17 февраля, 08:22
Updated 17 февраля, 08:22
Жители микрорайона Улитка выразили недоумение по поводу объявления, появившегося в социальных сетях. Согласно ему, с 1 марта 2025 года в микрорайоне вводится ежемесячная плата в размере 37 рублей 50 копеек за техническое обслуживание подъездных дверей с контроллерами. Людей удивило, что оплата этих услуг должна лечь на плечи собственников жилья.
Вячеслав Гладков уточнил, что инициативу проявила администрация Белгородского района, а управляющие компании принялись за подготовку к установлению оплаты, следуя полученным инструкциям. Губернатор раскритиковал данное решение, и подчеркнул, что люди не будут платить за устройства, которые гарантируют доступ в подъезды в случае сигнала ракетной тревоги.
Ранее в некоторых муниципалитетах области в период ракетной угрозы не функционировали устройства на дверях подъездов многоквартирных домов. Общее количество таких инцидентов превысило тысячу. В связи с этим губернатор призвал жителей региона незамедлительно информировать власти о подобных неисправностях.