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Posted 15 февраля, 11:10

Published 15 февраля, 11:10

Modified 17 февраля, 08:22

Updated 17 февраля, 08:22

Белгородский губернатор высказался о скандале с оплатой за контроллеры

15 февраля 2025, 11:10
Сюжет
Губернатор
Ранее на странное объявление пожаловались жители микрорайона Улитка.

Жители микрорайона Улитка выразили недоумение по поводу объявления, появившегося в социальных сетях. Согласно ему, с 1 марта 2025 года в микрорайоне вводится ежемесячная плата в размере 37 рублей 50 копеек за техническое обслуживание подъездных дверей с контроллерами. Людей удивило, что оплата этих услуг должна лечь на плечи собственников жилья.

Вячеслав Гладков уточнил, что инициативу проявила администрация Белгородского района, а управляющие компании принялись за подготовку к установлению оплаты, следуя полученным инструкциям. Губернатор раскритиковал данное решение, и подчеркнул, что люди не будут платить за устройства, которые гарантируют доступ в подъезды в случае сигнала ракетной тревоги.

Ранее в некоторых муниципалитетах области в период ракетной угрозы не функционировали устройства на дверях подъездов многоквартирных домов. Общее количество таких инцидентов превысило тысячу. В связи с этим губернатор призвал жителей региона незамедлительно информировать власти о подобных неисправностях.

Белгородцев хотели заставить платить за доступ в подъезд при ракетной опасности?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Оплата#Многоквартирные дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Техническое обслуживание#Ракетная тревога#Контроллеры
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