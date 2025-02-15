Белгородский губернатор высказался о скандале с оплатой за контроллеры

Вячеслав Гладков уточнил, что инициативу проявила администрация Белгородского района, а управляющие компании принялись за подготовку к установлению оплаты, следуя полученным инструкциям. Губернатор раскритиковал данное решение, и подчеркнул, что люди не будут платить за устройства, которые гарантируют доступ в подъезды в случае сигнала ракетной тревоги.