Белгородские семьи получили почти полмиллиарда рублей компенсации за утраченное жильё

За последнюю неделю 106 семьям из приграничных районов перечислили на открытые спецсчета почти 460 миллионов рублей. Эти средства были выделены федеральным центром для покупки жилья, утраченного в результате атак ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков в своих соцсетях.