Белгородские семьи получили почти полмиллиарда рублей компенсации за утраченное жильё

Posted 15 февраля, 05:59
Published 15 февраля, 05:59
Modified 15 февраля, 06:01
Updated 15 февраля, 06:01
За последнюю неделю 106 семьям из приграничных районов перечислили на открытые спецсчета почти 460 миллионов рублей. Эти средства были выделены федеральным центром для покупки жилья, утраченного в результате атак ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Всего за последние несколько недель общая сумма переведённых средств составила 4 миллиарда рублей. Губернатор добавил, что работа в этом направлении будет продолжена на следующей неделе.
Ранее глава области сообщил, что жители из приграничья продолжат получать деньги за на съём жилья.
А накануне на совещании оперштаба было принято решение об отселении жителей хутора Высокий, расположенного в Краснояружском районе. Гладков сообщил, что людям будут выплачены компенсации от 15 до 150 тысяч рублей.
Также предусмотрена возможность получения допсредств на аренду жилья до полной компенсации за утраченные дома.