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Posted 15 февраля, 05:59

Published 15 февраля, 05:59

Modified 15 февраля, 06:01

Updated 15 февраля, 06:01

Белгородские семьи получили почти полмиллиарда рублей компенсации за утраченное жильё

Белгородские семьи получили почти полмиллиарда рублей компенсации за утраченное жильё

15 февраля 2025, 05:59
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ВСУ
Всего жителям приграничных муниципалитетов области, лишившимся жилья из-за обстрелов, перечислено уже 4 миллиарда рублей.

За последнюю неделю 106 семьям из приграничных районов перечислили на открытые спецсчета почти 460 миллионов рублей. Эти средства были выделены федеральным центром для покупки жилья, утраченного в результате атак ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Всего за последние несколько недель общая сумма переведённых средств составила 4 миллиарда рублей. Губернатор добавил, что работа в этом направлении будет продолжена на следующей неделе.

Ранее глава области сообщил, что жители из приграничья продолжат получать деньги за на съём жилья.

А накануне на совещании оперштаба было принято решение об отселении жителей хутора Высокий, расположенного в Краснояружском районе. Гладков сообщил, что людям будут выплачены компенсации от 15 до 150 тысяч рублей.

Также предусмотрена возможность получения допсредств на аренду жилья до полной компенсации за утраченные дома.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Аренда жилья#Компенсации#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Обстрелы#Жилищные выплаты#Пограничные районы
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