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Posted 15 февраля, 08:58

Published 15 февраля, 08:58

Modified 15 февраля, 09:01

Updated 15 февраля, 09:01

ВСУ атаковали за сутки 10 районов Белгородской области

Белгородец пострадал, а белгородка обратилась к врачам: чем закончились атаки ВСУ

15 февраля 2025, 08:58
Фото: Изображение Midjourney.

ВСУ атаковали за сутки 10 районов Белгородской области

Сюжет
ВСУ
Под атакой ВСУ за сутки оказались 10 районов Белгородчины. Есть последствия и пострадавшие.

Посёлки, а также сёла в Белгородском районе атаковали при помощи 11 дронов. Восемь сбили. Белгородка, которая пострадала 11 февраля, обратилась к врачам. После оказания помощи её отпустили домой. Кроме того, предприятие и дома с надворной постройкой получили повреждения.

Два дрона атаковали сёла Беленькое и Богун-Городок Борисовского района. Пострадали здание на окраине и объект связи, а также оборудование предприятия.

По населённым пунктам Валуйского округа выпустили 13 дронов. Восемь сбили. Два частных дома, одно строение и одно транспортное средство пострадали. В Кукуевке после сброса взрывных устройств на фермерское предприятие полностью уничтожены постройки и машина.

В селе Тишанка Волоконовского муниципалитета повреждения зафиксировали в домах, машине, здании и коммерческом объекте. А ещё была повреждена линия электроснабжения, но аварийные бригады сумели восстановить электропитание.

После обстрелов и атак дронов повреждены дом и транспортное средство в Грайворонском округе. Система ПВО сбила три дрона самолётного типа в Губкинском округе. Последствий нет.

Населённые пункты в Красногвардейском районе также обстреляли. Кроме этого, над муниципалитетом сбили два дрона.  Ранения получил один человек.  

В Краснояружском муниципалитете после обстрелов и атак беспилотников пострадали несколько населённых пунктов. Повреждены соцобъект, жилой дом и один автомобиль

Система ПВО сбила беспилотник над Прохоровским муниципалитетом. Последствий нет.

В ходе четырёх обстрелов Шебекинского округа было выпущено 18 боеприпасов. А ещё территории подверглись атакам 23 БПЛА, при этом 19 дронов перехватили силы ПВО. Повреждения есть в четырёх домах, двух надворных постройках, объекте связи и двух автомобилях.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали минимум пять районов области. Никто не пострадал. 

Дроны ВСУ атаковали как минимум пять белгородских населённых пунктов, без раненых
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