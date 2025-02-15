Белгородец пострадал, а белгородка обратилась к врачам: чем закончились атаки ВСУ

Посёлки, а также сёла в Белгородском районе атаковали при помощи 11 дронов. Восемь сбили. Белгородка, которая пострадала 11 февраля, обратилась к врачам. После оказания помощи её отпустили домой. Кроме того, предприятие и дома с надворной постройкой получили повреждения.