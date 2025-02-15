Белгородец пострадал, а белгородка обратилась к врачам: чем закончились атаки ВСУ

Posted 15 февраля, 08:58
Published 15 февраля, 08:58
Modified 15 февраля, 09:01
Updated 15 февраля, 09:01
Посёлки, а также сёла в Белгородском районе атаковали при помощи 11 дронов. Восемь сбили. Белгородка, которая пострадала 11 февраля, обратилась к врачам. После оказания помощи её отпустили домой. Кроме того, предприятие и дома с надворной постройкой получили повреждения.
Два дрона атаковали сёла Беленькое и Богун-Городок Борисовского района. Пострадали здание на окраине и объект связи, а также оборудование предприятия.
По населённым пунктам Валуйского округа выпустили 13 дронов. Восемь сбили. Два частных дома, одно строение и одно транспортное средство пострадали. В Кукуевке после сброса взрывных устройств на фермерское предприятие полностью уничтожены постройки и машина.
В селе Тишанка Волоконовского муниципалитета повреждения зафиксировали в домах, машине, здании и коммерческом объекте. А ещё была повреждена линия электроснабжения, но аварийные бригады сумели восстановить электропитание.
После обстрелов и атак дронов повреждены дом и транспортное средство в Грайворонском округе. Система ПВО сбила три дрона самолётного типа в Губкинском округе. Последствий нет.
Населённые пункты в Красногвардейском районе также обстреляли. Кроме этого, над муниципалитетом сбили два дрона. Ранения получил один человек.
В Краснояружском муниципалитете после обстрелов и атак беспилотников пострадали несколько населённых пунктов. Повреждены соцобъект, жилой дом и один автомобиль
Система ПВО сбила беспилотник над Прохоровским муниципалитетом. Последствий нет.
В ходе четырёх обстрелов Шебекинского округа было выпущено 18 боеприпасов. А ещё территории подверглись атакам 23 БПЛА, при этом 19 дронов перехватили силы ПВО. Повреждения есть в четырёх домах, двух надворных постройках, объекте связи и двух автомобилях.
Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали минимум пять районов области. Никто не пострадал.