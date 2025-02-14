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Posted 14 февраля, 09:06

Published 14 февраля, 09:06

Modified 14 февраля, 09:08

Updated 14 февраля, 09:08

Застройщик «Вега» и «Белгороддорстрой» пошли на мировую в споре по благоустройству

Застройщик «Вега» и «Белгороддорстрой» пошли на мировую в споре по благоустройству

14 февраля 2025, 09:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Благоустройство
Компании судились из-за недостатков, которые возникли при благоустройстве территории нового дома в Валуйках.

Судя по данным картотеки дел, компания «СЗ Вега»» обратилась в арбитражный суд с иском к фирме «Белгороддорстрой». Истец потребовал устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда. Представители сторон в судебном заседании представили мировое соглашение.

Согласно договорённости, ответчик устранит недостатки, которые были допущены при благоустройстве территории при строительстве четырёхэтажного дома по ул. М. Горького, 95/1 в Валуйках. Речь идёт о провалах плиточного покрытия вокруг дома.

Кроме этого, ответчик произведёт укладку водосточных лотков в местах опусков водосточных труб с кровли многоквартирного дома. Оплатит эти работы с учётом материалов истец.

Все работы планируют выполнить до 31 мая текущего года.

В итоге суд прекратил производство по делу. Но определение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру разбирались в истории с подделкой подписей по проведению капремонтов домов в Старом Осколе. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Застройщик#Благоустройство#Капремонт#Валуйки#Суд#Белгород#Мировое соглашение#Белгороддорстрой
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