Застройщик «Вега» и «Белгороддорстрой» пошли на мировую в споре по благоустройству

Posted 14 февраля, 09:06
Published 14 февраля, 09:06
Modified 14 февраля, 09:08
Updated 14 февраля, 09:08
Судя по данным картотеки дел, компания «СЗ Вега»» обратилась в арбитражный суд с иском к фирме «Белгороддорстрой». Истец потребовал устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда. Представители сторон в судебном заседании представили мировое соглашение.
Согласно договорённости, ответчик устранит недостатки, которые были допущены при благоустройстве территории при строительстве четырёхэтажного дома по ул. М. Горького, 95/1 в Валуйках. Речь идёт о провалах плиточного покрытия вокруг дома.
Кроме этого, ответчик произведёт укладку водосточных лотков в местах опусков водосточных труб с кровли многоквартирного дома. Оплатит эти работы с учётом материалов истец.
Все работы планируют выполнить до 31 мая текущего года.
В итоге суд прекратил производство по делу. Но определение может быть обжаловано в течение месяца.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру разбирались в истории с подделкой подписей по проведению капремонтов домов в Старом Осколе. Подробности — по ссылке.