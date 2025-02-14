За 2024 год в Белгородской области выдворили из РФ 215 мигрантов и 17 депортировали

Posted 14 февраля, 14:31
Published 14 февраля, 14:31
Modified 14 февраля, 14:33
Updated 14 февраля, 14:33
В 2024 году в Белгородской области было принято 325 решений о сокращении сроков пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Однако это на 34,6% меньше по сравнению с 2023 годом, когда их было 497.
Также в отношении 17 иностранцев приняли меры о депортации, что на 29,2% меньше, чем в прошлом году, когда таких случаев было 24. Кроме того, началась процедура восстановления права нахождения в РФ для 7 иностранцев. Это на 22,2% меньше, чем в прошлом году.
По данным сводки УМВД, суды Белгородской области приняли решения об административном выдворении за пределы РФ 215 иностранцев. В 2023 году выдворили 145 мигрантов. Кроме того, запретили въезд для 377 человек. Это больше, чем данные 2023 года, на 53,9%, т. е. таких случаев фиксировалось 245.
Также за 2024 год граждане РФ накопили штрафов за нарушения миграционного законодательства почти в 200 млн. Кроме того, получать российское гражданство иностранцы стали намного реже, а жители Белгородской области стали намного чаще получать загранпаспорта. Кроме того, въезд и выезд из РФ через белгородскую область мигрантами стали также реже.