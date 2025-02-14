За 2024 год в Белгородской области выдворили из РФ 215 мигрантов и 17 депортировали

Также в отношении 17 иностранцев приняли меры о депортации, что на 29,2% меньше, чем в прошлом году, когда таких случаев было 24. Кроме того, началась процедура восстановления права нахождения в РФ для 7 иностранцев. Это на 22,2% меньше, чем в прошлом году.