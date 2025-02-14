bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 14:31

Published 14 февраля, 14:31

Modified 14 февраля, 14:33

Updated 14 февраля, 14:33

Миграционное законодательство

За 2024 год в Белгородской области выдворили из РФ 215 мигрантов и 17 депортировали

14 февраля 2025, 14:31
Фото: Изображение Midjourney. Миграционное законодательство

В Белгородской области запрещать въезд иностранцам стали чаще, чем депортировать

Сюжет
Новости Белгорода
В 2024 году фиксировалось снижение решений о сокращении сроков пребывания и депортации мигрантов, по сравнению с 2023 годом. Однако выдворений и запретов на въезд — возросло.

В 2024 году в Белгородской области было принято 325 решений о сокращении сроков пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Однако это на 34,6% меньше по сравнению с 2023 годом, когда их было 497.

Также в отношении 17 иностранцев приняли меры о депортации, что на 29,2% меньше, чем в прошлом году, когда таких случаев было 24. Кроме того, началась процедура восстановления права нахождения в РФ для 7 иностранцев. Это на 22,2% меньше, чем в прошлом году.

По данным сводки УМВД, суды Белгородской области приняли решения об административном выдворении за пределы РФ 215 иностранцев. В 2023 году выдворили 145 мигрантов. Кроме того, запретили въезд для 377 человек. Это больше, чем данные 2023 года, на 53,9%, т. е. таких случаев фиксировалось 245.

Также за 2024 год граждане РФ накопили штрафов за нарушения миграционного законодательства почти в 200 млн. Кроме того, получать российское гражданство иностранцы стали намного реже, а жители Белгородской области стали намного чаще получать загранпаспорта. Кроме того, въезд и выезд из РФ через белгородскую область мигрантами стали также реже.

В 2024 году в Белгородской области мигранты реже нарушали закон, однако было «но»
Узнать подробнее
Читайте также:
Граница на замке? Поток иностранцев через Белгородскую область резко упалВ Белгородской области уменьшилось число получивших гражданство иностранцевАлкомаркеты, такси: где ещё запретят работать мигрантам в Белгородской области?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Мигранты#Россия#Новости Белгорода#Выдворение#Депортация#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика