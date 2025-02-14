ВТБ ожидает сохранения высоких ставок по вкладам в течение 3-4 месяцев

Posted 14 февраля, 13:30
Published 14 февраля, 13:30
Modified 14 февраля, 13:30
Updated 14 февраля, 13:30
Данный шаг должен способствовать дальнейшей стабилизации финансового рынка, и в ближайшие месяцы можно ожидать снижения ставок по депозитам в российских банках на 0,5-1 п. п. При этом весной вкладчики все еще смогут размещать свои средства под 19-20% годовых. В области розничного кредитования значительных изменений в ставках не предвидится, однако объемы новых кредитов будут продолжать сокращаться. Такие прогнозы озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
После традиционного сезонного снижения в начале года российский рынок сбережений в феврале продемонстрирует рост. Объем рублевых средств физлиц в рыночном портфеле должен превысить 54 трлн рублей, а общий объем — приблизиться к 58 трлн рублей. Прогноз на текущий год указывает на дальнейший рост, с тем, что пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, установив новый рекорд. Одним из ключевых факторов роста станут процентные доходы вкладчиков, которые в этом году могут составить около 9 трлн рублей.
Наибольший интерес будет проявляться к рублевым депозитам. На данный момент рынок в основном ориентирован на вклады со сроком до одного года. По оценкам экспертов, доля таких депозитов с сентября прошлого года увеличилась на 3 процентных пункта. Вкладчики занимают почти 94% объемов рублевых вкладов на сроки до года. Ожидается, что в ближайшие месяцы эта тенденция останется неизменной, и большинство вкладчиков будет продолжать размещать средства на сроки до полугода.
На рынке розничных кредитов продолжит действовать влияние общей стоимости фондирования для банков, поскольку ключевая процентная ставка является лишь одним из множества факторов, формирующих условия предоставления заемных средств. Таким образом, даже при изменениях со стороны регулятора, не исключено колебание процентных ставок в этом сегменте.
Тем не менее, розничные кредиты по-прежнему остаются значительно дорогими, что делает их все менее доступными для россиян. В сочетании с жесткой риск-ориентированной политикой Центрального банка России это будет способствовать дальнейшему «охлаждению» рынка. Согласно прогнозам экспертов ВТБ, к 2025 году объем кредитования физических лиц может составить около 9,1 трлн рублей, что почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Наибольшее сокращение ожидается в сегментах потребительских кредитов и ипотечного кредитования. Основным фактором, поддерживающим рынок жилищных кредитов, останутся государственные программы, на которые в настоящее время приходится 85-90% всех ипотечных сделок.
«Мы считаем, что Центральный банк придерживается стратегии сохранения текущего уровня ключевой ставки — пусть и на высоком уровне, но стабильного. Если этот курс сохранится, это может успокоить рынок: ставки по розничным депозитам останутся в диапазоне 19-20%, что обеспечит россиянам рекордную доходность в этом году, как марафонцу, который бережет силы на длинной дистанции. Ставки по кредитам останутся на крайне высоком уровне, и „кредитная зима“ будет продолжаться еще долго», — отметил Георгий Горшков.