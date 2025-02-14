ВТБ ожидает сохранения высоких ставок по вкладам в течение 3-4 месяцев

Тем не менее, розничные кредиты по-прежнему остаются значительно дорогими, что делает их все менее доступными для россиян. В сочетании с жесткой риск-ориентированной политикой Центрального банка России это будет способствовать дальнейшему «охлаждению» рынка. Согласно прогнозам экспертов ВТБ, к 2025 году объем кредитования физических лиц может составить около 9,1 трлн рублей, что почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Наибольшее сокращение ожидается в сегментах потребительских кредитов и ипотечного кредитования. Основным фактором, поддерживающим рынок жилищных кредитов, останутся государственные программы, на которые в настоящее время приходится 85-90% всех ипотечных сделок.