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Posted 14 февраля, 12:32

Published 14 февраля, 12:32

Modified 14 февраля, 12:34

Updated 14 февраля, 12:34

Разрушения после атаки

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области: что известно о последствиях?

14 февраля 2025, 12:32
Фото: «Настоящий Гладков». Разрушения после атаки

Семь украинских беспилотников атаковали Белгородскую область

Сюжет
Приграничье
По предварительным данным, жертв нет, сообщил губернатор.

В Шебекинском округе беспилотник атаковал дом в Ржевке, а в Нежеголи дрон пробил крышу жилья, повредил хозпостройку и машину.

Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли трижды. Осколки выбили окна, посекли фасады администрации, трёх домов и коммерческого объекта. Повреждена инфраструктура, некоторые жители временно остались без света.

В Грайвороне дрон взорвался у частного дома, повредив окна и забор. В Шелаево Валуйского округа из-за детонации FPV-дрона разбиты стёкла в доме и летней кухне.

Восстановительные работы начнут после согласования с Минобороны РФ, сообщает Вячеслав Гладков.

Напомним, что минувшей ночью в Белгородской области отразили атаку 41 беспилотника. Погиб мужчина в Валуйском округе.

А сегодня при обстреле красногвардейского села Кулешовка пострадал белгородец.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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