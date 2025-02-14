ВСУ атаковали четыре района Белгородской области: что известно о последствиях?

Posted 14 февраля, 12:32
Published 14 февраля, 12:32
Modified 14 февраля, 12:34
Updated 14 февраля, 12:34
В Шебекинском округе беспилотник атаковал дом в Ржевке, а в Нежеголи дрон пробил крышу жилья, повредил хозпостройку и машину.
Село Тишанка в Волоконовском районе обстреляли трижды. Осколки выбили окна, посекли фасады администрации, трёх домов и коммерческого объекта. Повреждена инфраструктура, некоторые жители временно остались без света.
В Грайвороне дрон взорвался у частного дома, повредив окна и забор. В Шелаево Валуйского округа из-за детонации FPV-дрона разбиты стёкла в доме и летней кухне.
Восстановительные работы начнут после согласования с Минобороны РФ, сообщает Вячеслав Гладков.
Напомним, что минувшей ночью в Белгородской области отразили атаку 41 беспилотника. Погиб мужчина в Валуйском округе.
А сегодня при обстреле красногвардейского села Кулешовка пострадал белгородец.