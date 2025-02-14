Волонтеры компаний предотвращают последствия ЧС на Кубани: заседание НСКВ

Posted 14 февраля, 13:10
Published 14 февраля, 13:10
Modified 14 февраля, 13:13
Updated 14 февраля, 13:13
Участники заседания обсудили направления совместной работы, включая выработку общих подходов к созданию внутренних политик о корпоративном добровольчестве, регламентированию вопросов трудовых отношений и безопасности сотрудников при реализации волонтерских акций.
«Корпоративное волонтерство — один из механизмов повышения эффективности деловых процессов в условиях экономической турбулентности, отметил Вадим Ковалев, ответственный секретарь НСКВ, советник генерального директора УК „Уральская Сталь“.
По его словам, на это указывает, среди прочего, уровень зрелости реализуемых проектов. «Сейчас добровольцы из компаний-членов Совета инициативно приходят на помощь в случае серьезных социальных вызовов регионального и федерального уровней», — добавил он.
«Корпоративные волонтеры были одними из первых, кто откликнулся на чрезвычайную ситуацию в Анапе, возникшую в итоге крушения танкеров в Керченском проливе. Учитывая сохраняющийся запрос на их постоянное вовлечение в работу на прибрежных территориях со стороны региона, всем нам важно сделать выводы для того, чтобы продолжать эффективно приносить социальную пользу, особенно принимая во внимание расширение перечня видов волонтерской деятельности, возможной к осуществлению совместно с органами государственной власти» — заявила Ирина Жукова, председатель НСКВ.
Комментируя вклад бизнеса в спасение побережья Анапы, Алиса Андреева, руководитель Южного регионального совета по корпоративному волонтерству (ЮСКВ), член общественной палаты Краснодарского края, подчеркнула: «В условиях чрезвычайной ситуации Южный совет по корпоративному волонтерству как представительство НСКВ, находящееся непосредственно в регионе ЧС, с самого начала поставил себе задачу предоставлять надёжную и выверенную информацию для компаний-членов НСКВ: находиться на постоянной связи с органами власти, общественниками, краевыми волонтерскими центрами и предоставлять чёткие и проверенные данные.
В рамках регулярных выездов в составе рабочей группы представителей Общественной палаты Краснодарского края мы убедились, что процесс налажен как в плане организации работ, так и в плане обеспечения волонтеров всем необходимым со стороны представителей власти».
При этом, по мнению Алисы Андреевой, особую значимость имеет разработка общих корпоративных политик в отношении действий волонтеров в чрезвычайных ситуациях, направленных на оценку реальных потребностей и формирование волонтерских команд, которые могут быть официально и безопасно направлены в поддержку различных активностей, либо для определения объемов необходимых расходных и защитных материалов и их предоставления в интересах местного населения и занятых в работах волонтеров.
Компании-участники Совета также рассказали о конкретных примерах поддержки, реализованных в ходе предотвращения последствий чрезвычайной ситуации на Кубани, включая не только организацию волонтерских команд, но и помощь в организации работы волонтерских штабов, предоставление продовольственных сертификатов и продуктовых наборов, а также интеллектуальные решения — установку камер и построение защищенных каналов связи, внедрение результатов научных исследований внутри компаний. Своим опытом поделились представители Х5 Group, Siberian Wellness, «Лемана ПРО», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сибур».