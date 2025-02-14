Виноват, не знал, невиновен? Состава преступления в отлове белгородцем норок не нашли

Posted 14 февраля, 13:39
Published 14 февраля, 13:39
Modified 14 февраля, 13:41
Updated 14 февраля, 13:41
В экоохотнадзоре Белгородской области редакции Бел.Ру ранее рассказали, что после сообщения нашей журналистки об объявлении белгородца с предложением отлова норок, страницу и информацию на ней проверили, найдя в ходе мониторинга нарушения. Далее управление сообщило, что данные передали в отдел УМВД по Яковлевскому району, т. к. дальнейшие этапы проверки находятся уже в компетенции данного управления.
Редакция Бел.Ру направила ещё один запрос, чтобы узнать актуальную ситуацию, которая развернулась вокруг предлагаемых жителем Томаровки услуг. Напомним также, что норки занесены в красную книгу Белгородской области и входят в перечень Красной книги РФ.
В ответе правоохранительных органов указано, что информацию об инциденте они получили и провели проверочные мероприятия. Однако, как указали, никакой уголовной ответственности 58-летний белгородец не понесёт. Почему?
Согласно заявлению УМВД, мужчина якобы объяснил им, что о внесении европейской норки в Красную книгу не знал, а когда узнал — убрал объявление.
«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч.1 ст. 24. УПК Российской Федерации в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — заявили в МУВД.
Как писали читатели Бел.Ру белгородец занимался не только отловом и умерщвлением норок, но и продавал лесных птиц, которых также отлавливал. Объявления об этом также были на его странице в разделе уже закрытых. Кроме того, после звонка журналистки Бел.Ру в управление экоохотнадзора и самому мужчине, последний изменил оформление своего онлайн-предложения. Через какое-то время он и вовсе его удалил. О данном объявлении также сообщила наша читательница.