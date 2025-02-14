Виноват, не знал, невиновен? Состава преступления в отлове белгородцем норок не нашли

Как писали читатели Бел.Ру белгородец занимался не только отловом и умерщвлением норок, но и продавал лесных птиц, которых также отлавливал. Объявления об этом также были на его странице в разделе уже закрытых. Кроме того, после звонка журналистки Бел.Ру в управление экоохотнадзора и самому мужчине, последний изменил оформление своего онлайн-предложения. Через какое-то время он и вовсе его удалил. О данном объявлении также сообщила наша читательница.