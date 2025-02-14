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Posted 14 февраля, 13:39

Published 14 февраля, 13:39

Modified 14 февраля, 13:41

Updated 14 февраля, 13:41

Отлов краснокнижных животных

Виноват, не знал, невиновен? Состава преступления в отлове белгородцем норок не нашли

14 февраля 2025, 13:39
Фото: Kandinsky. Отлов краснокнижных животных

В УМВД отказали в заведении дела против белгородца, ловившего и убивавшего норок

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Новости Белгорода
По итогам проверки, белгородец, занимавшийся отловом краснокнижных норок, не будет наказан, так как, по данным УМВД, не был осведомлён о том, что этот вид животных находится под защитой, и убрал объявление после получения информации об этом.

В экоохотнадзоре Белгородской области редакции Бел.Ру ранее рассказали, что после сообщения нашей журналистки об объявлении белгородца с предложением отлова норок, страницу и информацию на ней проверили, найдя в ходе мониторинга нарушения. Далее управление сообщило, что данные передали в отдел УМВД по Яковлевскому району, т. к. дальнейшие этапы проверки находятся уже в компетенции данного управления.

Редакция Бел.Ру направила ещё один запрос, чтобы узнать актуальную ситуацию, которая развернулась вокруг предлагаемых жителем Томаровки услуг. Напомним также, что норки занесены в красную книгу Белгородской области и входят в перечень Красной книги РФ.

В ответе правоохранительных органов указано, что информацию об инциденте они получили и провели проверочные мероприятия. Однако, как указали, никакой уголовной ответственности 58-летний белгородец не понесёт. Почему?

Согласно заявлению УМВД, мужчина якобы объяснил им, что о внесении европейской норки в Красную книгу не знал, а когда узнал — убрал объявление.

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч.1 ст. 24. УПК Российской Федерации в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — заявили в МУВД.

Как писали читатели Бел.Ру белгородец занимался не только отловом и умерщвлением норок, но и продавал лесных птиц, которых также отлавливал. Объявления об этом также были на его странице в разделе уже закрытых. Кроме того, после звонка журналистки Бел.Ру в управление экоохотнадзора и самому мужчине, последний изменил оформление своего онлайн-предложения. Через какое-то время он и вовсе его удалил. О данном объявлении также сообщила наша читательница.

Белгородец продаёт услуги незаконной ловли краснокнижных норок, если те «мешают жить»
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