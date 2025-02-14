В Старооскольском зоопарке, где погибли зебры, проводка шла по горючему основанию

Posted 14 февраля, 16:06
Published 14 февраля, 16:06
Modified 14 февраля, 16:06
Updated 14 февраля, 16:06
Сотрудники надзорного ведомства региона провели проверку после возгорания в Старооскольском зоопарке, вследствие которого погибли пять зебр. Эксперты выявили нарушения требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, содержаний животных и их внедрения в «культурно-зрелищные цели».
Выяснилось, что человек, отвечающий за пожаробезопасность, даже не прошёл нужного обучения, а во всех помещениях отсутствовала пожарная сигнализация.
Пожар, вероятно, случился в зоопарке из-за нарушений прокладки проводки: её провели по горючему основанию. Кроме того, легковоспламеняющиеся материалы складировали в запрещённых для этого местах.
В отношении учреждения и уполномоченных сотрудников составили протоколы. Руководителю зоопарка внесли представление. Прокуроры продолжают проверку случившегося.
Напомним, что пожар произошёл в первый месяц этого года. Пять зебр погибли, ещё одной удалось убежать. В отношении исполняющего обязанности директора зоопарка составили протокол, санкции которого предполагают штраф.