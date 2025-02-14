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Posted 14 февраля, 16:06

Published 14 февраля, 16:06

Modified 14 февраля, 16:06

Updated 14 февраля, 16:06

Зебры Старооскольского зоопарка

В Старооскольском зоопарке, где погибли зебры, проводка шла по горючему основанию

14 февраля 2025, 16:06
Фото: региональная прокуратура. Зебры Старооскольского зоопарка
Сюжет
Зоопарк
В прокуратуре региона узнали новые подробности произошедшего в зоопарке Старого Оскола пожара.

Сотрудники надзорного ведомства региона провели проверку после возгорания в Старооскольском зоопарке, вследствие которого погибли пять зебр. Эксперты выявили нарушения требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, содержаний животных и их внедрения в «культурно-зрелищные цели».

Выяснилось, что человек, отвечающий за пожаробезопасность, даже не прошёл нужного обучения, а во всех помещениях отсутствовала пожарная сигнализация.

Пожар, вероятно, случился в зоопарке из-за нарушений прокладки проводки: её провели по горючему основанию. Кроме того, легковоспламеняющиеся материалы складировали в запрещённых для этого местах.

В отношении учреждения и уполномоченных сотрудников составили протоколы. Руководителю зоопарка внесли представление. Прокуроры продолжают проверку случившегося.

Прокуратура в Старооскольском зоопарке
Прокуратура в Старооскольском зоопарке
Прокуратура в Старооскольском зоопарке. Фото: региональная прокуратура

Напомним, что пожар произошёл в первый месяц этого года. Пять зебр погибли, ещё одной удалось убежать. В отношении исполняющего обязанности директора зоопарка составили протокол, санкции которого предполагают штраф.

И. о. директора Старооскольского зоопарка наказали за пожар, в котором погибли зебры
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Зоопарк#Проверка#Старооскольский зоопарк#Зебра
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