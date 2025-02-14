В пяти белгородских муниципалитетах изменятся форматы работы школ и детсадов

По словам губернатора, главы муниципалитетов будут информировать жителей, родителей и сотрудников учреждений о переходе на новые форматы работы. Родителям всё так же требуется подавать заявления, как происходило при переходе на тот или иной формат обучения. То же самое теперь касается и самих работников образовательных учреждений.