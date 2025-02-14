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Posted 14 февраля, 18:48

Published 14 февраля, 18:48

Modified 14 февраля, 19:01

Updated 14 февраля, 19:01

Дети

В пяти белгородских муниципалитетах изменятся форматы работы школ и детсадов

14 февраля 2025, 18:48
Фото: Изображение Midjourney. Дети

Белгородский оперштаб решил частично вернуть очный формат в десады и школы

Сюжет
Образование
После заседания оперштаба в Белгородской области решено изменить форматы работы детсадов и школ, с возобновлением полного рабочего времени и введением дежурных групп в ряде муниципалитетов. В определённых населённых пунктах возвращается очка.

Сегодня после заседания оперштаба в белгородской области приняли решение изменить в некоторых муниципалитетах форматы обучения.

Так, в областном центре детсады, находящиеся на Харгоре, перестанут работать в форме дежурных групп, а перейдут на полное рабочее время. Кроме того, вторые этажи снова станут доступными. Количество детей, принимаемых в данные учреждения Белгорода, будет определяться исходя из количества мест в убежищах.

Под Белгородом скоро появятся две ясельные группы и организуют дежурные группы для дошкольников в четырёх учреждениях, а также переведут на очно-дистанционный режим обучения две школы Белгородского района.

В Грайворонском районе появятся дежурные группы для дошкольников в шести учреждениях.

В Шебекинском МО одну школу планируется перевести из полностью дистанционного обучения на очно-дистанционный режим и одну школу искусств — на полностью очное обучение.

По словам губернатора, главы муниципалитетов будут информировать жителей, родителей и сотрудников учреждений о переходе на новые форматы работы. Родителям всё так же требуется подавать заявления, как происходило при переходе на тот или иной формат обучения. То же самое теперь касается и самих работников образовательных учреждений.

Вячеслав Гладков заявил, что, несмотря на то, что оперативная обстановка всё ещё остаётся в вероятности угрозы, в определённых частях региона наблюдаются улучшения ситуации. Также при ухудшении ситуации вернут дистант.

По словам главы региона, такое решение принято также с учётом пожеланий родителей юных белгородцев в вышеуказанных районах и округах.

Видео: Соцсети Вячеслава Гладкова. Заявление Вячеслава Гладкова
Почему решение о формате обучения доверили белгородцам и возможен ли опять дистант?
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