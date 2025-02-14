В Белгородской области за неделю подорожала лишь одна марка бензина

Posted 14 февраля, 14:55
Published 14 февраля, 14:55
Modified 14 февраля, 14:55
Updated 14 февраля, 14:55
За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, в Белгородской области изменилась стоимость только одного вида топлива. При этом подорожание оказалось небольшим.
Так, рост цен коснулся марок АИ-98 и выше. Теперь за один литр белгородцы заплатят 83,01 рубля — это на 0,16% больше, чем на прошлой неделе.
Другие марки бензина в регионе стоят по-прежнему: АИ-92 — 55,63 рубля, АИ-95 — 60,57 рубля и дизельное топливо — 67,09 рубля, сообщает Белгородстат.
По стоимости в ЦФО регион обгоняют только Подмосковье, Москва и Тульская область. Такая же средняя цена, как и в Белгородской области (58,51 рубля), наблюдается во Владимирской.