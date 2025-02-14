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Posted 14 февраля, 14:55

Published 14 февраля, 14:55

Modified 14 февраля, 14:55

Updated 14 февраля, 14:55

Статистики представили актуальные цены на бензин

В Белгородской области за неделю подорожала лишь одна марка бензина

14 февраля 2025, 14:55
Фото: 1MI. Статистики представили актуальные цены на бензин
Сюжет
Бензин
При этом дизельное топливо в цене не изменилось.

За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, в Белгородской области изменилась стоимость только одного вида топлива. При этом подорожание оказалось небольшим.

Так, рост цен коснулся марок АИ-98 и выше. Теперь за один литр белгородцы заплатят 83,01 рубля — это на 0,16% больше, чем на прошлой неделе.

Другие марки бензина в регионе стоят по-прежнему: АИ-92 — 55,63 рубля, АИ-95 — 60,57 рубля и дизельное топливо — 67,09 рубля, сообщает Белгородстат.

По стоимости в ЦФО регион обгоняют только Подмосковье, Москва и Тульская область. Такая же средняя цена, как и в Белгородской области (58,51 рубля), наблюдается во Владимирской.

Сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в Белгородской области?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бензин#Белгород#Дизельное топливо#Цены на бензин
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