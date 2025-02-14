В Белгородской области в 2024 году на учёте стояло 40 тысяч мигрантов, снято — 39

Posted 14 февраля, 12:50
Published 14 февраля, 12:50
Modified 14 февраля, 12:52
Updated 14 февраля, 12:52
В прошлом году в Белгородской области иностранцы получили 1463 приглашения на посещение, а ещё 3894 — визы. Также временное разрешение на проживание получили 868 граждан других государств и лиц, которые гражданства не имеют. Как сообщает региональное УМВД, 1712 людям выдали разрешение на постоянное проживание.
На миграционный учёт в Белгородской области за 12 месяцев поставили как минимум 41 597 иностранцев и лиц без гражданства. Процедуру регистрации по месту жительства прошли 1665 людей, пересёкших границу, а по месту пребывания — 39 932. Кроме того, на территории региона с учёта сняли 39 276 мигрантов. Здесь также наблюдается снижение.
В 2024 году, отчитались в УМВД Белгородской области, иностранные граждане и люди без гражданства получили 2722 патента на работу. Это:
Статус беженца или вынужденного переселенца в тот же период, как оказалось, не оформлялся ни разу. Однако решения о предоставлении временного убежища приняли для 193 человек.
Если сравнивать все эти показатели 2024 года с данными 2023 года, то все они упали, как говорит отчёт УМВД.
В 2024 году иностранцами подано в общем 93 заявления и рассмотрено 99 заявлений по участию в госпрограмме, направленной на оказание содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, в Белгородской области в 2024 году меньше мигрантов стали получать российское гражданство, также и само число иностранцев, пересекающих границу РФ на территории региона значительно снизилось.