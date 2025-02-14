В Белгородской области в 2024 году на учёте стояло 40 тысяч мигрантов, снято — 39

На миграционный учёт в Белгородской области за 12 месяцев поставили как минимум 41 597 иностранцев и лиц без гражданства. Процедуру регистрации по месту жительства прошли 1665 людей, пересёкших границу, а по месту пребывания — 39 932. Кроме того, на территории региона с учёта сняли 39 276 мигрантов. Здесь также наблюдается снижение.