bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 06:57

Published 14 февраля, 06:57

Modified 14 февраля, 06:59

Updated 14 февраля, 06:59

Получение гражданства

В Белгородской области уменьшилось число получивших гражданство иностранцев

14 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI. Получение гражданства
Сюжет
Новости Белгорода
В 2024 году количество иностранных граждан, получивших российское гражданство, резко сократилось до 3346 человек. Так, в 2023 году их было 11,5 тысячи. Внутренний паспорт на территории РФ получили более 71,5 тыс. человек, а загранпаспорт — 28,98 тыс. человек.

По данным УМВД Белгородской области, в 2024 году гражданами РФ стало 58 граждан иностранных государств, согласно ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» старой редакции от 31 мая 2002 года. При этом среди них не было ни одного несовершеннолетнего. Это крайне ощутимый спад, если сравнивать с 2023 годом, согласно статистике. Так, в прошлом году гражданство РФ получили 9,4 тысячи взрослых иностранцев и 2,1 тысячи детей, т. е. на 99,4% и 100% соответственно больше.

По ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 28 апреля 2023 года, гражданство получили 3288 иностранцев и лиц без гражданства, детей сред них — 574.

Также за 12 месяцев прошлого год внутренние паспорта РФ получили 71,65 тыс. человек. В позапрошлом — 83,9 тысячи. Разница 14,6%.

Паспортами для выезда за границу удостоверили 29 982 человека, что меньше показателей 2023 года всего на 1,7%. Нового поколения — почти 21 956 человек, а старой серии — 8024.

По месту жительства в 2024 году зарегистрировали 63 093 гражданина РФ, а по месту пребывания — 128 515. При этом с регистрационного учёта было снято 61 252 человека.

В конце 2024 года анонсировали изменения миграционной политики в феврале 2025 года. Теперь УМВД сможет выдворять иностранных лиц из РФ наравне с судом. Также мигрантам запретят, к примеру, вступать в брак в России или покупать недвижимость и некоторые другие возможности, если те не хотят быть высланы из РФ.

Новые законопроекты по совершенствованию миграционной политики
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплаты увеличатся, а жизнь мигрантов в РФ станет сложнее? Что изменится в февралеИщут «ждунов», готовы к рейдам на мигрантов: как живёт белгородская «Русская община»?В Белгороде полиция устроила рейд на мигрантов: будут ещё
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Регистрация#Гражданство#Белгород#Заграничный паспорт#Иностранные граждане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика