В Белгородской области уменьшилось число получивших гражданство иностранцев

Posted 14 февраля, 06:57
Published 14 февраля, 06:57
Modified 14 февраля, 06:59
Updated 14 февраля, 06:59
По данным УМВД Белгородской области, в 2024 году гражданами РФ стало 58 граждан иностранных государств, согласно ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» старой редакции от 31 мая 2002 года. При этом среди них не было ни одного несовершеннолетнего. Это крайне ощутимый спад, если сравнивать с 2023 годом, согласно статистике. Так, в прошлом году гражданство РФ получили 9,4 тысячи взрослых иностранцев и 2,1 тысячи детей, т. е. на 99,4% и 100% соответственно больше.
По ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 28 апреля 2023 года, гражданство получили 3288 иностранцев и лиц без гражданства, детей сред них — 574.
Также за 12 месяцев прошлого год внутренние паспорта РФ получили 71,65 тыс. человек. В позапрошлом — 83,9 тысячи. Разница 14,6%.
Паспортами для выезда за границу удостоверили 29 982 человека, что меньше показателей 2023 года всего на 1,7%. Нового поколения — почти 21 956 человек, а старой серии — 8024.
По месту жительства в 2024 году зарегистрировали 63 093 гражданина РФ, а по месту пребывания — 128 515. При этом с регистрационного учёта было снято 61 252 человека.
В конце 2024 года анонсировали изменения миграционной политики в феврале 2025 года. Теперь УМВД сможет выдворять иностранных лиц из РФ наравне с судом. Также мигрантам запретят, к примеру, вступать в брак в России или покупать недвижимость и некоторые другие возможности, если те не хотят быть высланы из РФ.