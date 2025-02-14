В Белгородской области уменьшилось число получивших гражданство иностранцев

По данным УМВД Белгородской области, в 2024 году гражданами РФ стало 58 граждан иностранных государств, согласно ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» старой редакции от 31 мая 2002 года. При этом среди них не было ни одного несовершеннолетнего. Это крайне ощутимый спад, если сравнивать с 2023 годом, согласно статистике. Так, в прошлом году гражданство РФ получили 9,4 тысячи взрослых иностранцев и 2,1 тысячи детей, т. е. на 99,4% и 100% соответственно больше.