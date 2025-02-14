В Белгородской области снова подорожали огурцы, а сливочное масло подешевело

Posted 14 февраля, 14:06
Published 14 февраля, 14:06
Modified 14 февраля, 14:06
Updated 14 февраля, 14:06
За прошедшую неделю в Белгородской области были замечены изменения в ценах на несколько товаров.
Другие продукты подорожали или подешевели не столь существенно, следует из сводки Белгородстата.
На прошлой неделе в Белгородской области огурцы также значительно подорожали (3,21%). Цена на них была 251,28 рубля за килограмм. Подорожали также курица, помидоры, соль и яблоки.
В конце января упала цена на 11 рублей за килограмм сливочного масла (до 970,43).