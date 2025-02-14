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Posted 14 февраля, 14:06

Published 14 февраля, 14:06

Modified 14 февраля, 14:06

Updated 14 февраля, 14:06

Огурцы продолжают бить рекорды по подорожанию

В Белгородской области снова подорожали огурцы, а сливочное масло подешевело

14 февраля 2025, 14:06
Фото: 1MI. Огурцы продолжают бить рекорды по подорожанию
В Белгородской области за неделю подорожали огурцы, лук и творог, а картофель, молоко и сливочное масло подешевели.

За прошедшую неделю в Белгородской области были замечены изменения в ценах на несколько товаров.

Подорожали:

  1. Огурцы свежие — цена увеличилась на 15,23 рубля, с 251,28 до 266,51 рубля за килограмм, что составило рост в 6,07%.
  2. Лук репчатый — подорожал на 1,26 рубля, с 53,28 до 54,54 рубля за килограмм, что соответствует росту на 2,36%.
  3. Творог — подорожал на 7,37 рубля, с 386,60 до 393,97 рубля за килограмм, что составило рост на 1,92%.

Подешевели:

  1. Масло сливочное — стало дешевле на 18,18 рубля, с 972,91 до 954,73 рубля за килограмм, что составило снижение на 1,87%.
  2. Картофель — подешевел на 0,77 рубля, с 52,93 до 52,16 рубля за килограмм, что составило снижение на 1,46%.
  3. Яблоки — подешевели на 1,55 рубля, с 125,94 до 124,39 рубля за килограмм, что составило снижение на 1,2%.

Другие продукты подорожали или подешевели не столь существенно, следует из сводки Белгородстата.

На прошлой неделе в Белгородской области огурцы также значительно подорожали (3,21%). Цена на них была 251,28 рубля за килограмм. Подорожали также курица, помидоры, соль и яблоки.

В конце января упала цена на 11 рублей за килограмм сливочного масла (до 970,43).

Напомним, что за прошлый год масло прибавило в стоимости более 70%. Белгородский производитель объяснил рост цен на продукцию.

Курица белгородцам обойдётся дешевле огурцов. Как изменились цены на продукты?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Сливочное масло#Цены#Яблоки#Подорожание#Огурцы#Белгород
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