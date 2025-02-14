В Белгороде на Харьковской горе образовалась плотная пробка: видео

Posted 14 февраля, 19:07
Published 14 февраля, 19:07
Modified 14 февраля, 19:22
Updated 14 февраля, 19:22
Читательница Бел.Ру прислала видео, на котором запечатлела длинную пробку прямо в городе. Женщина говорит, что такая картина на пересечении улиц Будённого и Есенина стоит уже долго.
Также сегодня вечером один из водителей такси рассказал журналистке Бел.Ру, что к шести часам сегодня уже «весь город красный». На вопрос о том, не обычное ли это явления для вечера пятницы, мужчина заявил, что обычно трафик на дорогах перед выходными не такой плотный. С чем это может быть связано, белгородец ответить не смог.
О больших пробках белгородцы сообщали ещё вчера. «Затор» образовался в самом центре на перекрёстке Богданки, проспекта Славы и Преображенской. Как оказалось, виновником стал неисправный светофор.
Обычными местами для загруженности уже стали Новый мост, Красноармейская улица и переделанное в перекрёсток кольцо в Северном.