В Белгороде на Харьковской горе образовалась плотная пробка: видео

Также сегодня вечером один из водителей такси рассказал журналистке Бел.Ру, что к шести часам сегодня уже «весь город красный». На вопрос о том, не обычное ли это явления для вечера пятницы, мужчина заявил, что обычно трафик на дорогах перед выходными не такой плотный. С чем это может быть связано, белгородец ответить не смог.