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Posted 14 февраля, 19:07

Published 14 февраля, 19:07

Modified 14 февраля, 19:22

Updated 14 февраля, 19:22

Пробка в Белгороде на Харгоре

В Белгороде на Харьковской горе образовалась плотная пробка: видео

14 февраля 2025, 19:07
Фото: bel.ru. Пробка в Белгороде на Харгоре

В Белгороде на пересечении улиц Есенина и Будённого возникла пробка

Сюжет
Новости Белгорода
Длинная пробка образовалась в Белгороде на пересечении улиц Будённого и Есенина. Видео с редакцией Бел.Ру поделилась читательница.

Читательница Бел.Ру прислала видео, на котором запечатлела длинную пробку прямо в городе. Женщина говорит, что такая картина на пересечении улиц Будённого и Есенина стоит уже долго.

Также сегодня вечером один из водителей такси рассказал журналистке Бел.Ру, что к шести часам сегодня уже «весь город красный». На вопрос о том, не обычное ли это явления для вечера пятницы, мужчина заявил, что обычно трафик на дорогах перед выходными не такой плотный. С чем это может быть связано, белгородец ответить не смог.

Видео: bel.ru. Пробка в Белгороде на пересечении Будённого и Есенина

О больших пробках белгородцы сообщали ещё вчера. «Затор» образовался в самом центре на перекрёстке Богданки, проспекта Славы и Преображенской. Как оказалось, виновником стал неисправный светофор.

Обычными местами для загруженности уже стали Новый мост, Красноармейская улица и переделанное в перекрёсток кольцо в Северном.

Не только на подъезде к Белгороду и Новом мосту: где ещё появилась пробка?
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