В 2024 году в Белгородской области мигранты реже нарушали закон, однако было «но»

Posted 14 февраля, 09:19
Published 14 февраля, 09:19
Modified 14 февраля, 09:21
Updated 14 февраля, 09:21
В прошедшем году в Белгородской области иностранцы совершили 210 преступлений, что на 26,6% меньше, чем в прошлом году, когда их было 286. Из них — 94 квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. Это уже на 37,3% меньше, т. к. в 2023 году таких фиксировалось 150.
В 69 случаях от общего количества граждане иностранных государств и лица без гражданства были виновны в кражах. А вот уже тут подобных преступлений стало больше, но всего на 2.
Кроме того, как говорит статистика УМВД Белгородской области, в 15 случаях преступался закон об обороте наркотиков. Причём в 2023 году их насчитывалась как минимум сотня. Нелегальные мигранты в 2024 году совершили 38 подобных преступлений, что на 192,3% больше, чем в прошлом году, когда их фиксировалось 13.
А вот уже в отношении самих иностранных граждан в 2024 году было зарегистрировано 45 преступлений, из которых 15 относятся к категории тяжких и особо тяжких, что на 46,4% меньше по сравнению с прошлым годом — 28.
Также сотрудниками полиции по вопросам миграции выявлено 156 преступлений в категории незаконной миграции. Это всего на 2 меньше, чем в 2023 году.
Кроме того, в прошедшем году фиксировалось больше преступлений террористического характера. Однако если сравнивать данные 2023 года с данными 2024 года, то видно, что поток иностранцев и лиц без гражданства через границу РФ в Белгородской области, как оказалось, значительно снизился.