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Posted 14 февраля, 09:19

Published 14 февраля, 09:19

Modified 14 февраля, 09:21

Updated 14 февраля, 09:21

Ограничение свободы за нарушение УК РФ

В 2024 году в Белгородской области мигранты реже нарушали закон, однако было «но»

14 февраля 2025, 09:19
Фото: Изображение Midjourney. Ограничение свободы за нарушение УК РФ

В 2024 году в Белгородской области мигранты чаще крали и продавали наркотики

Сюжет
Новости Белгорода
В 2024 году в области иностранцы и лица без гражданства совершили преступлений меньше, чем в 2023 году. Однако участились случаи с наркотиками и кражами.

В прошедшем году в Белгородской области иностранцы совершили 210 преступлений, что на 26,6% меньше, чем в прошлом году, когда их было 286. Из них — 94 квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. Это уже на 37,3% меньше, т. к. в 2023 году таких фиксировалось 150.

В 69 случаях от общего количества граждане иностранных государств и лица без гражданства были виновны в кражах. А вот уже тут подобных преступлений стало больше, но всего на 2.

Кроме того, как говорит статистика УМВД Белгородской области, в 15 случаях преступался закон об обороте наркотиков. Причём в 2023 году их насчитывалась как минимум сотня. Нелегальные мигранты в 2024 году совершили 38 подобных преступлений, что на 192,3% больше, чем в прошлом году, когда их фиксировалось 13.

А вот уже в отношении самих иностранных граждан в 2024 году было зарегистрировано 45 преступлений, из которых 15 относятся к категории тяжких и особо тяжких, что на 46,4% меньше по сравнению с прошлым годом — 28.

Также сотрудниками полиции по вопросам миграции выявлено 156 преступлений в категории незаконной миграции. Это всего на 2 меньше, чем в 2023 году.

Кроме того, в прошедшем году фиксировалось больше преступлений террористического характера. Однако если сравнивать данные 2023 года с данными 2024 года, то видно, что поток иностранцев и лиц без гражданства через границу РФ в Белгородской области, как оказалось, значительно снизился.

Иностранцы совершили больше 200 преступлений в Белгородской области. Это много?
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