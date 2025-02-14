В 2024 году в Белгородской области мигранты реже нарушали закон, однако было «но»

В прошедшем году в Белгородской области иностранцы совершили 210 преступлений, что на 26,6% меньше, чем в прошлом году, когда их было 286. Из них — 94 квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. Это уже на 37,3% меньше, т. к. в 2023 году таких фиксировалось 150.