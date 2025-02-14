В 2024 году белгородцы получили штрафы почти в 20 млн за нарушения в сфере миграции

Posted 14 февраля, 14:27
Published 14 февраля, 14:27
Modified 14 февраля, 14:29
Updated 14 февраля, 14:29
В 2024 году, как утверждает УМВД, в Белгородской области провели 25 проверок на соблюдение законодательства о регистрации мигрантов. Из них 13 касались квартир и 12 — других объектов. Это уменьшение на 87-89%, потому что в позапрошлом году проверочных мероприятий было более двух сотен.
Итого нарушение миграционного законодательства гражданами РФ выявили — 9,63 тысячи. В 2023 году — 9,92 тысячи.
Нарушения режима пребывания мигрантов на территории государства гражданами РФ отметили 3918 раз. Здесь уже увеличение на 4%. Если разделить на основные группы, то выходит следующее:
Таким образом, выросла на 76,5% общая сумма штрафов — 14 603 400 рублей. Однако взыскать в 2024 году удалось не всё. Остаётся ещё 457,1 тысячи рублей.
Итого, сумма штрафов за все нарушений в 2024 году — 19 988 600 рублей.
Из-за действий против порядка управления привлекли к административной ответственности 5,7 тысячи белгородцев. Это на 7% меньше, чем в 2023 году. Сумма общих штрафов по этой статье тоже стала меньше — 5 385 200 рублей. Взыскать из них осталось — 189,6 тысячи рублей.
Также 13 граждан РФ привлечены за нарушение правил уведомления о наличии иностранного гражданства.
Сами мигранты в прошлом году совершили меньше преступлений, чем в 2023 году. Однако здесь речь идёт уже о нарушении статей УК РФ. При этом среди них увеличился уровень краж и привлечения к ответственности из-за оборота наркотиков.