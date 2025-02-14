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Posted 14 февраля, 14:27

Published 14 февраля, 14:27

Modified 14 февраля, 14:29

Updated 14 февраля, 14:29

Миграционное законодательство

В 2024 году белгородцы получили штрафы почти в 20 млн за нарушения в сфере миграции

14 февраля 2025, 14:27
Фото: Изображение Midjourney. Миграционное законодательство

В 2024 году нарушение миграционного учёта юрлицами выросло в 3 раза с 2023 года

Сюжет
УМВД
В Белгородской области в 2024 году провели 25 проверок, что значительно ниже уровня 2023 года. Всего выявлено 9,63 тыс. нарушений. Сумма всех штрафов — 19 988 600 рублей.

В 2024 году, как утверждает УМВД, в Белгородской области провели 25 проверок на соблюдение законодательства о регистрации мигрантов. Из них 13 касались квартир и 12 — других объектов. Это уменьшение на 87-89%, потому что в позапрошлом году проверочных мероприятий было более двух сотен.

Итого нарушение миграционного законодательства гражданами РФ выявили — 9,63 тысячи. В 2023 году — 9,92 тысячи.

Нарушения режима пребывания мигрантов на территории государства гражданами РФ отметили 3918 раз. Здесь уже увеличение на 4%. Если разделить на основные группы, то выходит следующее:

  • 3,49 тысячи — в отношении физлиц, уменьшение на 3,9%
  • 419 — в отношении юрлиц, рост за год на 219,8%
  • 9 — в отношении должностных лиц, увеличение на 50%

Таким образом, выросла на 76,5% общая сумма штрафов — 14 603 400 рублей. Однако взыскать в 2024 году удалось не всё. Остаётся ещё 457,1 тысячи рублей.

Итого, сумма штрафов за все нарушений в 2024 году — 19 988 600 рублей.

Из-за действий против порядка управления привлекли к административной ответственности 5,7 тысячи белгородцев. Это на 7% меньше, чем в 2023 году. Сумма общих штрафов по этой статье тоже стала меньше — 5 385 200 рублей. Взыскать из них осталось — 189,6 тысячи рублей.

Также 13 граждан РФ привлечены за нарушение правил уведомления о наличии иностранного гражданства.

Сами мигранты в прошлом году совершили меньше преступлений, чем в 2023 году. Однако здесь речь идёт уже о нарушении статей УК РФ. При этом среди них увеличился уровень краж и привлечения к ответственности из-за оборота наркотиков.

В 2024 году в Белгородской области мигранты реже нарушали закон, однако было «но»
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