В 2024 году белгородцы получили штрафы почти в 20 млн за нарушения в сфере миграции

В 2024 году, как утверждает УМВД, в Белгородской области провели 25 проверок на соблюдение законодательства о регистрации мигрантов. Из них 13 касались квартир и 12 — других объектов. Это уменьшение на 87-89%, потому что в позапрошлом году проверочных мероприятий было более двух сотен.