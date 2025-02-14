У белгородского производителя изъяли 132 килограмма форели из-за нарушений

Posted 14 февраля, 07:19
Published 14 февраля, 07:19
Modified 14 февраля, 07:19
Updated 14 февраля, 07:19
В Яковлевском округе местный производитель изготавливал рыбу. Однако проверка специалистов Россельхознадзора выявила ряд нарушений.
Так, в цеху не проводилась необходимая дезинфекция, а готовую рыбную продукцию просто накрывали пенопластовыми крышками, что мешало проводить тщательную уборку.
Кроме того, свыше 132 килограмм форели оказались без маркировки — всё это пришлось у производителя изъять.
По фактам нарушения в отношении руководителя кооператива внесли представление и составили протокол. Прокурор района взял рассмотрение актов на контроль.
Напомним, что ранее у других белгородских производителей, занимающихся чёрной икрой, тоже нашли нарушения. Из-за этого пришлось изъять более 20 килограмм продукции.