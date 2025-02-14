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Posted 14 февраля, 07:19

Published 14 февраля, 07:19

Modified 14 февраля, 07:19

Updated 14 февраля, 07:19

Изъятая форель

У белгородского производителя изъяли 132 килограмма форели из-за нарушений

14 февраля 2025, 07:19
Фото: прокуратура Белгородской области. Изъятая форель
Производитель рыбы под Белгородом хранил продукцию с нарушениями, которые выявили при проверке.

В Яковлевском округе местный производитель изготавливал рыбу. Однако проверка специалистов Россельхознадзора выявила ряд нарушений.

Так, в цеху не проводилась необходимая дезинфекция, а готовую рыбную продукцию просто накрывали пенопластовыми крышками, что мешало проводить тщательную уборку.

Кроме того, свыше 132 килограмм форели оказались без маркировки — всё это пришлось у производителя изъять.

По фактам нарушения в отношении руководителя кооператива внесли представление и составили протокол. Прокурор района взял рассмотрение актов на контроль.

Напомним, что ранее у других белгородских производителей, занимающихся чёрной икрой, тоже нашли нарушения. Из-за этого пришлось изъять более 20 килограмм продукции.

У белгородских производителей изъяли более 20 кг подозрительной чёрной икры
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#Александра Склярова#Белгородская область#Рыба#Белгород#Форель#Яковлевский горокруг
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