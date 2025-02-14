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Posted 14 февраля, 13:06

Published 14 февраля, 13:06

Modified 14 февраля, 13:09

Updated 14 февраля, 13:09

«Точка оптимума»: ВТБ дал оценку решению Центробанка

«Точка оптимума»: ВТБ дал оценку решению Центробанка

14 февраля 2025, 13:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Центробанк
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов выразил мнение, что сохранение ключевой ставки Центрального банка на уровне 21% является новой «точкой оптимума».

Он считает, что это решение поможет сохранить равновесие в экономике.

«Сейчас это уже не просто борьба с инфляцией любой ценой, а поиск оптимального решения для предотвращения рецессии. На мой взгляд, не так уж важно, какая именно ставка, ведь мы можем функционировать и с 21% (что и объясняет, почему многие аналитики прогнозируют ее длительное сохранение). Важно корректировать другие регуляторные меры так, чтобы экономика получила необходимую инвестиционную поддержку», — заявил Пьянов в интервью РБК ТВ.

По словам эксперта ВТБ, наиболее интересные предсказания касаются инфляции и объемов кредитования.

«Я ожидаю, что в конечном итоге кредитование вырастет на 8-10% в совокупности — как в розничном, так и в корпоративном секторах», — отметил он.

«Двузначные ожидания инфляции у населения достигли локального максимума, а компании закладывают в свои бизнес-планы уровень инфляции в 10,7% и обязаны следовать этим планам. Все эти обстоятельства указывают на отсутствие оснований для смягчения денежно-кредитной политики», — добавил Дмитрий Пьянов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Кредитование#Инфляция#Центробанк#ВТБ#Белгород#Ключевая ставка#Дмитрий Пьянов
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