«Точка оптимума»: ВТБ дал оценку решению Центробанка

Posted 14 февраля, 13:06
Published 14 февраля, 13:06
Modified 14 февраля, 13:09
Updated 14 февраля, 13:09
Он считает, что это решение поможет сохранить равновесие в экономике.
«Сейчас это уже не просто борьба с инфляцией любой ценой, а поиск оптимального решения для предотвращения рецессии. На мой взгляд, не так уж важно, какая именно ставка, ведь мы можем функционировать и с 21% (что и объясняет, почему многие аналитики прогнозируют ее длительное сохранение). Важно корректировать другие регуляторные меры так, чтобы экономика получила необходимую инвестиционную поддержку», — заявил Пьянов в интервью РБК ТВ.
По словам эксперта ВТБ, наиболее интересные предсказания касаются инфляции и объемов кредитования.
«Я ожидаю, что в конечном итоге кредитование вырастет на 8-10% в совокупности — как в розничном, так и в корпоративном секторах», — отметил он.
«Двузначные ожидания инфляции у населения достигли локального максимума, а компании закладывают в свои бизнес-планы уровень инфляции в 10,7% и обязаны следовать этим планам. Все эти обстоятельства указывают на отсутствие оснований для смягчения денежно-кредитной политики», — добавил Дмитрий Пьянов.