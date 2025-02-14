«Точка оптимума»: ВТБ дал оценку решению Центробанка

«Сейчас это уже не просто борьба с инфляцией любой ценой, а поиск оптимального решения для предотвращения рецессии. На мой взгляд, не так уж важно, какая именно ставка, ведь мы можем функционировать и с 21% (что и объясняет, почему многие аналитики прогнозируют ее длительное сохранение). Важно корректировать другие регуляторные меры так, чтобы экономика получила необходимую инвестиционную поддержку», — заявил Пьянов в интервью РБК ТВ.