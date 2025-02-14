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Posted 14 февраля, 10:21

Published 14 февраля, 10:21

Modified 14 февраля, 10:21

Updated 14 февраля, 10:21

В Белгороде с начала года родилось более 300 детей

Такого ещё не было: в Белгороде зарегистрировали младенца с необычным именем

14 февраля 2025, 10:21
Фото: 1MI. В Белгороде с начала года родилось более 300 детей

В Белгороде зарегистрировали вторую двойню в этом году

Сюжет
Дети
Двойняшек назвали Мирослава и Владислава. Кроме того, необычное имя получил новорождённый мальчик.

Стало известно о рождении второй двойни в Белгороде в этом году. Девочек назвали Мирослава и Владислава.

Первая двойня в 2025 году в Белгороде родилась в январе. Мальчиков назвали Анатолий и Валерий.

Кроме того, недавно впервые в Белгороде зарегистрировали новорождённого с именем Акамас. Вдобавок в областном центре и Белгородском районе появились на свет трое малышей с именем Добрыня Никитич. Как оказалось, двое из них — в Белгороде.

Всего в столице региона с начала 2025 года зарегистрировали 340 новорождённых. Самыми популярными остаются имена Михаил и София.

По данным на январь 2025 года в Белгородской области родилось семь двоен. Четыре из них — разнополые, так называемые королевские двойни.

Сколько детей в Белгородской области родилось благодаря ЭКО и сколько из них двоен?
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