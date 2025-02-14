Такого ещё не было: в Белгороде зарегистрировали младенца с необычным именем

Posted 14 февраля, 10:21
Published 14 февраля, 10:21
Modified 14 февраля, 10:21
Updated 14 февраля, 10:21
Стало известно о рождении второй двойни в Белгороде в этом году. Девочек назвали Мирослава и Владислава.
Первая двойня в 2025 году в Белгороде родилась в январе. Мальчиков назвали Анатолий и Валерий.
Кроме того, недавно впервые в Белгороде зарегистрировали новорождённого с именем Акамас. Вдобавок в областном центре и Белгородском районе появились на свет трое малышей с именем Добрыня Никитич. Как оказалось, двое из них — в Белгороде.
Всего в столице региона с начала 2025 года зарегистрировали 340 новорождённых. Самыми популярными остаются имена Михаил и София.
По данным на январь 2025 года в Белгородской области родилось семь двоен. Четыре из них — разнополые, так называемые королевские двойни.