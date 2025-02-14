Сколько есть укрытий в Белгородской области и сколько на них потратили с начала СВО?

Posted 14 февраля, 11:20
Published 14 февраля, 11:20
Modified 14 февраля, 11:20
Updated 14 февраля, 11:20
По данным управления региональной безопасности области, в Белгородской области с начала СВО оборудовали 2528 наземных укрытий. Из них 1413 — модульного типа, а 1115 сделаны из блоков и мешков с песком. Укрытия разместили в местах массового скопления людей и вдоль трасс.
Кроме того, в регионе сделали 7625 подземных защитных сооружений в обычных домах или социальных объектах. В итоге в области создано более 10 000 укрытий разных типов для обеспечения безопасности жителей.
На эти цели потратили более 346 миллионов рублей. 246 миллионов выделили из областного бюджета, а 100 миллионов — из муниципальных средств.
Недавно в Белгороде проверили укрытия и выявили многочисленные повреждения информационных материалов, а также проблемы с санитарным состоянием. Весной планируют обновить обозначения 47 укрытий, доукомплектовать 294 объекта инструкциями и провести дезинфекцию в 18 местах. Всего в городе насчитывается 773 укрытия.
Защитные модульные сооружения буквально стали визитной карточной региона. В одном из белгородских баров появилось пиво «Укрытие» с дизайном, повторяющим внешний вид защитных модулей. Новинка вызвала неоднозначную реакцию: часть жителей посчитала её неуместной, тогда как другие поддержали идею.
Владельцы бара объяснили, что таким способом хотели объединить белгородцев и привлечь внимание к ситуации в регионе. Они подчеркнули, что большинство посетителей оценили задумку, а популярность продукта говорит сама за себя.