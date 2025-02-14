Сколько есть укрытий в Белгородской области и сколько на них потратили с начала СВО?

По данным управления региональной безопасности области, в Белгородской области с начала СВО оборудовали 2528 наземных укрытий. Из них 1413 — модульного типа, а 1115 сделаны из блоков и мешков с песком. Укрытия разместили в местах массового скопления людей и вдоль трасс.