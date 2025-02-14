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Posted 14 февраля, 11:20

Published 14 февраля, 11:20

Modified 14 февраля, 11:20

Updated 14 февраля, 11:20

Укрытие в Белгороде

Сколько есть укрытий в Белгородской области и сколько на них потратили с начала СВО?

14 февраля 2025, 11:20
Фото: bel.ru. Укрытие в Белгороде

В Белгородской области насчитали более 10 тыс. укрытий разного типа

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Укрытия
Речь идёт не только о модульных укрытиях, но и о подвалах, помещениях подземного пространства.

По данным управления региональной безопасности области, в Белгородской области с начала СВО оборудовали 2528 наземных укрытий. Из них 1413 — модульного типа, а 1115 сделаны из блоков и мешков с песком. Укрытия разместили в местах массового скопления людей и вдоль трасс.

Кроме того, в регионе сделали 7625 подземных защитных сооружений в обычных домах или социальных объектах. В итоге в области создано более 10 000 укрытий разных типов для обеспечения безопасности жителей.

На эти цели потратили более 346 миллионов рублей. 246 миллионов выделили из областного бюджета, а 100 миллионов — из муниципальных средств.

Недавно в Белгороде проверили укрытия и выявили многочисленные повреждения информационных материалов, а также проблемы с санитарным состоянием. Весной планируют обновить обозначения 47 укрытий, доукомплектовать 294 объекта инструкциями и провести дезинфекцию в 18 местах. Всего в городе насчитывается 773 укрытия.

Защитные модульные сооружения буквально стали визитной карточной региона. В одном из белгородских баров появилось пиво «Укрытие» с дизайном, повторяющим внешний вид защитных модулей. Новинка вызвала неоднозначную реакцию: часть жителей посчитала её неуместной, тогда как другие поддержали идею.

Владельцы бара объяснили, что таким способом хотели объединить белгородцев и привлечь внимание к ситуации в регионе. Они подчеркнули, что большинство посетителей оценили задумку, а популярность продукта говорит сама за себя.

Для сравнения: в Курской области находится более 360 тысяч укрытий, а в Брянской — около 150 тысяч.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгород#Укрытия
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