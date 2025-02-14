Шаурма: взгляд диетолога на состав, калорийность и влияние на здоровье

Как отметил эксперт, полезность или вредность шаурмы зависит от тех ингредиентов, которые входят в состав блюда. Если мясо диетическое, например, курица или индюшка, в нём меньше жиров. А если в составе шаурмы свинина или баранина, то калорийность блюда увеличивается. Поэтому жирные сорта мяса более вредные. К тому же, немаловажный фактор — способ приготовления. К примеру, некоторые мясо жарят, а другие тушат.