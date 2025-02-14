Шаурма: взгляд диетолога на состав, калорийность и влияние на здоровье

Posted 14 февраля, 14:18
Published 14 февраля, 14:18
Modified 14 февраля, 14:20
Updated 14 февраля, 14:20
На все вопросы журналистов Бел.Ру о шаурме ответил врач-диетолог областного Центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Четвериков.
Как отметил эксперт, полезность или вредность шаурмы зависит от тех ингредиентов, которые входят в состав блюда. Если мясо диетическое, например, курица или индюшка, в нём меньше жиров. А если в составе шаурмы свинина или баранина, то калорийность блюда увеличивается. Поэтому жирные сорта мяса более вредные. К тому же, немаловажный фактор — способ приготовления. К примеру, некоторые мясо жарят, а другие тушат.
При этом, когда в шаурме побольше свежих овощей, она более полезная, так как в овощах содержатся и минералы, и витамины, и клетчатка.
Но есть и не очень полезные ингредиенты, к примеру, соусы. Если они жирные, то шаурма становится более калорийной и при злоупотреблении этим блюдом у человека могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
«Что касается лаваша, то его, как правило, готовят из высококачественной муки высшего сорта. Там нет полезных ингредиентов, остаётся один крахмал. К тому же такой лаваш достаточно калорийный. А если лаваш изготовлен из цельнозерновой муки, то там будут ещё, например, и витамины группы В, которые очень полезны для нашей сердечно-сосудистой и нервной систем».
Александр Четвериков
Спикер отметил, что немаловажный фактор — место покупки шаурмы. Если, к примеру, это точки на улице, то мясо и овощи там могут быть сомнительного качества. Также в подобных общепитах могут использовать консерванты или пищевые добавки, что тоже очень вредно.
«Поэтому нужно выбирать те проверенные точки торговли быстрого питания, которые, имеют хорошие отзывы, где можно перекусить, и в то же время не навредить своему здоровью».
Александр Четвериков
Специалисты считают, что оптимальная частота потребление шаурмы — один-два раза в месяц.
«Шаурму нельзя использовать как очередной приём пищи, то есть заменять обед или ужин. Частое употребление блюда будет вредным для организма. Но иногда люди „подсаживаются“ на шаурму. Для них это как наркотик».
Александр Четвериков
Специалист отметил, что калорийность шаурмы варьируется. Всё зависит от того, какое мясо используется: жирное или нежирное, сколько овощей добавляется и так далее. Если взять классическую шаурму (250-300 гр), её калорийность составит от 300 до 600 килокалорий на порцию. Учитывая, что в состав входит постное мясо, курица или говядина, овощи и соус на основе йогурта, а также лаваш.
Но если шаурма с жирным мясом и таким же соусом, то калорийность может достигать 700-900 килокалорий.
А если в шаурме есть дополнительные ингредиенты, например, сыр тофу или картофель фри, то калорийность увеличивается вплоть до 1000 килокалорий и более.
«Общее количество овощей тоже влияет на калорийность. Если в блюдо добавляют огурцы, помидоры, капусту, лук и даже чеснок, это снижает калорийность. Размер порции также важен. Чем больше порция, тем калорийность выше».
Александр Четвериков
По словам эксперта, ГОСТ на шаурму планируется утвердить в 2025 году.
«Если ГОСТ появится, он должен чётко регламентировать, какие виды мяса и овощей должны использоваться в шаурме, какой соус должен быть: жирный или нежирный. В случае принятия ГОСТа, в шаурме должны быть исключены искусственные консерванты и красители, которые часто добавляют в уличных киосках»
Александр Четвериков
Специалист отметил, что также в ГОСТе должны быть требования к качеству мяса. Оно должно проходить проверки на свежесть и отсутствие патогенных микроорганизмов.
«Стандарты безопасности должны включать санитарные нормы, требования к чистоте и гигиене, наличие отдельных раковин, столов и ножей. Контроль за температурными режимами и холодильниками также должен быть отражен в ГОСТе. Введение ГОСТа на шаурму, во всяком случае, должно обеспечить высокие стандарты качества и безопасности шаурмы и всех ингредиентов, входящих в её состав. Также должны соблюдаться санитарные нормы, потому что я считаю, что шаурма — это продукт, который очень небезопасен для человека, если его приготовить в плохих условиях»
Александр Четвериков