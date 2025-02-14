Сергей Феськов возглавил ещё один актив белгородского «Приосколья»

Posted 14 февраля, 14:22
Published 14 февраля, 14:22
Modified 14 февраля, 14:24
Updated 14 февраля, 14:24
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в компании, которая входит в структуру агрохолдинга «Приосколье», новый руководитель. Речь идёт о предприятии «Белгородский бройлер». С 13 февраля текущего года его возглавил Сергей Феськов.
Компания зарегистрирована в 2005 году в Белгородском районе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. За 2023 год чистая прибыль организации составила 548 млн рублей. До Феськова генеральным директором значился Андрей Быценко.
Что касается Феськова, ранее он стал руководителем пяти организаций, которые входят в агрохолдинг «Приосколье», и стал его владельцем. Подробности — по ссылке.