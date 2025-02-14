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Posted 14 февраля, 14:22

Published 14 февраля, 14:22

Modified 14 февраля, 14:24

Updated 14 февраля, 14:24

Сергей Феськов возглавил ещё один актив белгородского «Приосколья»

Сергей Феськов возглавил ещё один актив белгородского «Приосколья»

14 февраля 2025, 14:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Белгородский бизнес
Ранее предприниматель стал владельцем агрохолдинга и руководителем пяти фирм, входящих в его структуру.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в компании, которая входит в структуру агрохолдинга «Приосколье», новый руководитель. Речь идёт о предприятии «Белгородский бройлер». С 13 февраля текущего года его возглавил Сергей Феськов.

Компания зарегистрирована в 2005 году в Белгородском районе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. За 2023 год чистая прибыль организации составила 548 млн рублей. До Феськова генеральным директором значился Андрей Быценко.

Что касается Феськова, ранее он стал руководителем пяти организаций, которые входят в агрохолдинг «Приосколье», и стал его владельцем. Подробности — по ссылке.

Что известно о новом владельце белгородского «Приосколья»?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Агрохолдинг#Прибыль#Приосколье#Белгород#Белгородский бизнес#Белгородский бройлер#Сергей Феськов
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