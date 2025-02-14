Сделают ли белгородцам перерасчёт за отопление, если декабрь и январь были тёплыми?

Posted 14 февраля, 11:44
Published 14 февраля, 11:44
Modified 14 февраля, 11:46
Updated 14 февраля, 11:46
Белгородцы интересуются: не будут ли проводить перерасчёт платы за отопление, так как «сильных холодов не было»? Предположительно, речь идёт о довольно тёплых декабре и январе.
Однако, судя по ответу начальника управления Госжилнадзора Михаила Бредихина, перерасчёта белгородцам ждать не стоит.
«Перерасчёт платы за отопление производится, если Вам не предоставляется коммунальная услуга соответствующего качества. <…> При отсутствии коммунальной услуги составляется акт о непредоставлении и направляется в ресурсоснабжающую организацию», — ответил на вопрос чиновник.
Что же касается перехода на новую систему оплаты с 1 марта, то его в Белгородской области не будет, напомнил министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев.
Система платы за отопление должна измениться в России с 1 марта. Изменения предполагают не равномерное распределение стоимости в течение всего года, как есть сейчас, а плату только в отопительный сезон. Из-за этого сумма за ЖКУ в отопительный сезон сильно возрастёт.