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Posted 14 февраля, 11:44

Published 14 февраля, 11:44

Modified 14 февраля, 11:46

Updated 14 февраля, 11:46

Белгородцы надеются на перерасчёт платы за отопление

Сделают ли белгородцам перерасчёт за отопление, если декабрь и январь были тёплыми?

14 февраля 2025, 11:44
Фото: 1MI. Белгородцы надеются на перерасчёт платы за отопление

Белгородцам ответили на вопрос о перерасчёте платы за отопление

Сюжет
ЖКХ
И перейдут ли белгородцы на новую систему оплаты с 1 марта, как в других регионах?

Белгородцы интересуются: не будут ли проводить перерасчёт платы за отопление, так как «сильных холодов не было»? Предположительно, речь идёт о довольно тёплых декабре и январе.

Однако, судя по ответу начальника управления Госжилнадзора Михаила Бредихина, перерасчёта белгородцам ждать не стоит.

«Перерасчёт платы за отопление производится, если Вам не предоставляется коммунальная услуга соответствующего качества. <…> При отсутствии коммунальной услуги составляется акт о непредоставлении и направляется в ресурсоснабжающую организацию», — ответил на вопрос чиновник.

Что же касается перехода на новую систему оплаты с 1 марта, то его в Белгородской области не будет, напомнил министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев.

Система платы за отопление должна измениться в России с 1 марта. Изменения предполагают не равномерное распределение стоимости в течение всего года, как есть сейчас, а плату только в отопительный сезон. Из-за этого сумма за ЖКУ в отопительный сезон сильно возрастёт.

С марта в РФ изменится система платы за отопление. Увидят ли разницу белгородцы?
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#Александра Склярова#Белгородская область#ЖКХ#Оплата#Отопление#Перерасчёт#Белгород#Михаил Бредихин
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