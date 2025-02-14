Сделают ли белгородцам перерасчёт за отопление, если декабрь и январь были тёплыми?

Система платы за отопление должна измениться в России с 1 марта. Изменения предполагают не равномерное распределение стоимости в течение всего года, как есть сейчас, а плату только в отопительный сезон. Из-за этого сумма за ЖКУ в отопительный сезон сильно возрастёт.