С мужьями погибших в страшном ДТП в Белгороде медиков пыталась связаться диаспора

Posted 14 февраля, 07:56
Published 14 февраля, 07:56
Modified 14 февраля, 07:58
Updated 14 февраля, 07:58
Неделю назад в центре Белгорода случилась страшная авария: водитель иномарки на высокой скорости врезался в карету скорой помощи. Погибли два фельдшера, а водители пострадали.
Предположительно, за рулём иномарки был 31-летний Рамазан Гаджимурадов. Автомобиль принадлежит ему. Однако ранее звучали версии, что он мог быть пассажиром, а за рулём якобы находился один из его знакомых.
Позже ситуацию прокомментировала сестра подозреваемого. Она считает, что брат на момент ДТП не мог быть пьяным из-за своей веры.
Кто именно находился за рулём, в УМВД так и не сообщили, пишет «Газета.Ru». Результаты взятых у водителя BMW анализов пока не известны.
Расследование случившегося депутат Сергей Леонов просил взять на контроль главу МВД, а проверить информацию о личности водителя иномарки — главу Следкома.
Ранее родственники Гаджимурадова заявляли, что готовы оказать помощь семьям погибших, но связываться пока опасаются, утверждая, что те могут быть агрессивно настроены.
Мужья погибших отрицают эти домыслы. Так, супруг 45-летней Марины Паровышник отметил, что с ним никто не связывался, а агрессии нет, поскольку сейчас есть другие заботы.
«Они только кому-то интервью дали, опубликовали, что они готовы всё это… Но почему-то они говорят, что мы сами агрессивно настроены», — заявил Александр.
Мужчина также отметил, что у водителя иномарки брали анализы: об этом говорили бывшие коллеги его супруги, когда он забирал её вещи с работы. Однако о результатах анализов ничего не известно.
Слова сестры Гаджимурадова прокомментировал и муж 38-летней Ольги Любимовой. Он рассказал, что родственники подозреваемого с ним не связывались и извинения не приносили.
Зато с ним пыталась связаться кавказская община, чтобы попросить прощения за случившееся, но он был сосредоточен на похоронах своей супруги. Больше никто не пытался поговорить с Дмитрием.
Сообщается, что сейчас Рамазан Гаджимурадов находится в московском госпитале имени Бурденко. О его состоянии пока ничего не ясно, однако родственник пострадавших отметил, что правоохранители якобы планируют взять подозреваемого под стражу сразу после облегчения его состояния.
Также журналистам сообщили, что белгородский следком не занимается расследованием этой аварии.
Напомним, что в ДТП погибли два фельдшера. У каждой остались дети: у Марины два сына, а у Ольги — дочь. Похороны белгородок состоялись пару дней назад.