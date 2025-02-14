С «Белгородской дверной компании» через суд требуют 9 млн рублей

Posted 14 февраля, 09:03
Published 14 февраля, 09:03
Modified 14 февраля, 09:05
Updated 14 февраля, 09:05
Минимущества Белгородской области подало иск в Арбитражный суд региона против «Белгородской дверной компании».
В иске ведомство требует взыскать долг по аренде земельного участка за период с 10 января 2022 года по 17 августа 2023 года в размере 7,3 миллиона рублей. Также заявитель потребовал начислить неустойку в сумме 1,7 миллиона рублей.
Суд принял иск и открыл производство по делу, назначив предварительное заседание на 5 марта.
Справка. «Белгородская дверная компания» функционирует в Белгородском районе с 2013 года, специализируясь на производстве металлических дверей и окон. Учредителем и директором компании является Светлана Наплекова. По результатам 2023 года организация зафиксировала чистую прибыль в размере 244 млн рублей.
Напомним, ранее суд вынес решение, обязывающее жителя хутора Чумаки вернуть земельный участок, который он самовольно занял. Это решение стало результатом иска, поданного департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского округа.