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Posted 14 февраля, 09:03

Published 14 февраля, 09:03

Modified 14 февраля, 09:05

Updated 14 февраля, 09:05

С «Белгородской дверной компании» через суд требуют 9 млн рублей

С «Белгородской дверной компании» через суд требуют 9 млн рублей

14 февраля 2025, 09:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Исковое заявление в суде приняли. По делу назначили предварительное заседание.

Минимущества Белгородской области подало иск в Арбитражный суд региона против «Белгородской дверной компании».

В иске ведомство требует взыскать долг по аренде земельного участка за период с 10 января 2022 года по 17 августа 2023 года в размере 7,3 миллиона рублей. Также заявитель потребовал начислить неустойку в сумме 1,7 миллиона рублей.

Суд принял иск и открыл производство по делу, назначив предварительное заседание на 5 марта.

Справка. «Белгородская дверная компания» функционирует в Белгородском районе с 2013 года, специализируясь на производстве металлических дверей и окон. Учредителем и директором компании является Светлана Наплекова. По результатам 2023 года организация зафиксировала чистую прибыль в размере 244 млн рублей.

Напомним, ранее суд вынес решение, обязывающее жителя хутора Чумаки вернуть земельный участок, который он самовольно занял. Это решение стало результатом иска, поданного департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского округа.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Суд#Аренда#Неустойка#Земельный участок#Белгород#Иск#Министерство имущественных и земельных отношений
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