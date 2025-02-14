Путин дал важное поручение правительству РФ и Минобороны насчёт Белгородской области

Posted 14 февраля, 09:01
Published 14 февраля, 09:01
Modified 14 февраля, 09:01
Updated 14 февраля, 09:01
Пострадавшим от действий ВСУ белгородцам начнут оказывать поддержку по принципу «одного окна». Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Конкретики пока нет. Известно лишь, что необходимо обратить внимание на согласованность действий между госвластью и волонтёрами, оказывающими помощь.
Поручение глава государства дал правительству РФ, Минобороны, а также исполнительным органам региона. Срок выполнения — до 1 апреля 2025 года.
Помимо Белгородской, помощь по принципу «одного окна» должны оказать жителям Брянской и Курской областей.
С просьбой о создании единого социального окна для поддержки пострадавших от обстрелов граждан к президенту обратилась журналистка Ксения Собчак во время пресс-конференции в декабре 2024 года.