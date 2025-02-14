Появились подробности проверки магазинов «Светофор» в Белгородской области

Posted 14 февраля, 06:55
Published 14 февраля, 06:55
Modified 14 февраля, 06:57
Updated 14 февраля, 06:57
Проверку провели в двух магазинах сети «Светофор» в Губкине. Выяснилось, что большая часть продукции в морозильных ларях не имела необходимой маркировки — не было указано название производителя, дата изготовления и срок годности. Также выявлена продажа товаров в повреждённой упаковке, сообщили в прокуратуре.
В адрес директора ООО «Торгсервис 36» (собственник магазинов) внесено представление. Заведены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технического регламента). Прокуратура контролирует устранение нарушений.
Напомним, что после массовых проверок магазинов сети «Светофор» по России некоторые точки временно закрыли из-за нарушений.
В 19 магазинах сети «Светофор» в Белгородской области Россельхознадзор выявил несоблюдение условий хранения, отсутствие маркировки и просроченные товары. Из оборота изъяли 875 кг мясной и молочной продукции, 280 яиц.