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Posted 14 февраля, 06:55

Published 14 февраля, 06:55

Modified 14 февраля, 06:57

Updated 14 февраля, 06:57

В губкинских магазинах «Светофор» прокуратура выявила нарушения

Появились подробности проверки магазинов «Светофор» в Белгородской области

14 февраля 2025, 06:55
Фото: 36.fsvps.gov.ru. В губкинских магазинах «Светофор» прокуратура выявила нарушения

В «Светофорах» в Губкине нашли нарушения при хранении продуктов

Сюжет
Прокуратура
Продукция была без маркировки и в повреждённой упаковке. Прокуратура завела административные дела.

Проверку провели в двух магазинах сети «Светофор» в Губкине. Выяснилось, что большая часть продукции в морозильных ларях не имела необходимой маркировки — не было указано название производителя, дата изготовления и срок годности. Также выявлена продажа товаров в повреждённой упаковке, сообщили в прокуратуре.

В адрес директора ООО «Торгсервис 36» (собственник магазинов) внесено представление. Заведены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технического регламента). Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Напомним, что после массовых проверок магазинов сети «Светофор» по России некоторые точки временно закрыли из-за нарушений.

В 19 магазинах сети «Светофор» в Белгородской области Россельхознадзор выявил несоблюдение условий хранения, отсутствие маркировки и просроченные товары. Из оборота изъяли 875 кг мясной и молочной продукции, 280 яиц.

В Белгородской области проверили 19 магазинов «Светофор» — и во всех нашли нарушения
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Губкин#Прокуратура#Светофор#Белгород
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