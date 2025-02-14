Появились подробности проверки магазинов «Светофор» в Белгородской области

Проверку провели в двух магазинах сети «Светофор» в Губкине. Выяснилось, что большая часть продукции в морозильных ларях не имела необходимой маркировки — не было указано название производителя, дата изготовления и срок годности. Также выявлена продажа товаров в повреждённой упаковке, сообщили в прокуратуре.