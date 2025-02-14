bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 13:05

Published 14 февраля, 13:05

Modified 14 февраля, 13:05

Updated 14 февраля, 13:05

Белгородцы продолжают запускать запрещённые салюты

«После 2,5 литра водки»: белгородец объяснил запуск запрещённого салюта

14 февраля 2025, 13:05
Фото: 1MI. Белгородцы продолжают запускать запрещённые салюты

Белгородец отметил рождение дочери приятеля запуском запрещённого фейерверка

Сюжет
Новости Старого Оскола
Белгородец запустил фейерверки в честь события прямо из квартиры. К слову, девочка родилась два месяца назад.

В Сети опубликовали видеозапись, на которой видно, что в микрорайоне Жукова в Старом Осколе кто-то запустил фейерверк. Видео заметили полицейские, которые в ходе проверки установили личность подозреваемого — им оказался 39-летний житель.

Он рассказал, что отмечал с приятелем рождение его дочки, которая появилась на свет два месяца назад. После выпитых 2,5 литра водки на двоих решил запустить в честь события фейерверк. Причём сделать это он решил прямо из квартиры, держа всё в руках и направив вверх.

На мужчину уже составили протокол за мелкое хулиганство и назначили ему штраф в размере 1 тысячи рублей.

Напомним, что запускать в регионе салют запрещено из-за неспокойной оперативной обстановки.

Отмечал старый Новый год, о запрете не знал: полиция заинтересовалась белгородцем
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не год Крысы»: что думают белгородцы о запусках салютов вопреки запретамПолицейские нашли того, кто нарушил спокойствие белгородцев в новогоднюю ночьБелгородцы в новогодние выходные вновь принялись за запрещённые развлечения: видео
#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Водка#День рождения#Салют#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Фейерверк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика