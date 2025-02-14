«После 2,5 литра водки»: белгородец объяснил запуск запрещённого салюта

Posted 14 февраля, 13:05
Published 14 февраля, 13:05
Modified 14 февраля, 13:05
Updated 14 февраля, 13:05
В Сети опубликовали видеозапись, на которой видно, что в микрорайоне Жукова в Старом Осколе кто-то запустил фейерверк. Видео заметили полицейские, которые в ходе проверки установили личность подозреваемого — им оказался 39-летний житель.
Он рассказал, что отмечал с приятелем рождение его дочки, которая появилась на свет два месяца назад. После выпитых 2,5 литра водки на двоих решил запустить в честь события фейерверк. Причём сделать это он решил прямо из квартиры, держа всё в руках и направив вверх.
На мужчину уже составили протокол за мелкое хулиганство и назначили ему штраф в размере 1 тысячи рублей.
Напомним, что запускать в регионе салют запрещено из-за неспокойной оперативной обстановки.