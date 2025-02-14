«После 2,5 литра водки»: белгородец объяснил запуск запрещённого салюта

Он рассказал, что отмечал с приятелем рождение его дочки, которая появилась на свет два месяца назад. После выпитых 2,5 литра водки на двоих решил запустить в честь события фейерверк. Причём сделать это он решил прямо из квартиры, держа всё в руках и направив вверх.