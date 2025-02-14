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Posted 14 февраля, 08:11

Published 14 февраля, 08:11

Modified 14 февраля, 08:13

Updated 14 февраля, 08:13

Федералы продолжают скупать белгородские мясные активы

Покупка белгородских мясных активов федералами: как это повлияет на экономику?

14 февраля 2025, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.

Федералы продолжают скупать белгородские мясные активы

Сюжет
Эксклюзив
Федеральные компании скупают активы белгородских производителей мяса. Хорошо это или плохо для экономики Белгородской области? Разбираемся ниже.

Немного истории

История формирования крупных мясных холдингов в Белгородской области — сложный и многогранный процесс, развернувшийся на фоне аграрных преобразований.

Важную роль в этом процессе сыграла региональная политика. По инициативе бывшего губернатора Евгения Савченко были приняты целевые программы по развитию свиноводства и птицеводства. Так, в 2005 году стартовала региональная целевая программа. В её рамках развернулось масштабное строительство и реконструкция свинокомплексов, создавались зерновые компании, хлебоприёмные предприятия и комбикормовый завод. Для управления и координации этой работы были созданы «Управляющая компания ЭБС» и «Управляющая компания ЭБК», ответственные за свиноводческую отрасль и растениеводство соответственно.

Вскоре стало очевидно, что для повышения эффективности необходимо единое руководство отраслями, итогом чего стало создание ООО «Группа компаний Агро-Белогорье». Возглавил холдинг Владимир Зотов, ранее руководивший департаментом экономического развития Белгородской области.

Другим примером стала компания «Приосколье». Её история началась в 2003 году, когда Геннадий Бобрицкий, тогда ещё заместитель председателя правительства области, купил активы обанкротившейся птицефабрики в Новооскольском округе. Разработав стратегию развития и получив финансирование, компания начала строительство инкубатора и завода по убою и переработке птицы. Запуск инкубатора и первая закладка яиц стали отправной точкой для создания птицекомплекса «Приосколье».

Постепенно крупные компании начали скупать более мелкие фермерские хозяйства и предприятия, объединяя их в единые холдинги. Однако после смены регионального правительства ситуация на рынке области изменилась.

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«Агро-Белогорье» поглотили

Одного из ведущих агрохолдингов в Белгородской области и девятого по величине производителя свинины в России 2023 года, ООО «ГК Агро-Белогорье», поглотил холдинг «Русагро». Основным акционером «Агро-Белогорья» был Владимир Зотов, которому принадлежало 72,5% его уставного капитала, а ещё 5% находилось в собственности его делового партнёра Ларисы Ковалёвой. Холдинг «Русагро» владел 22,5% долей в компании.

В августе 2023 года планировалось, что «Русагро» и «Агро-Белогорье» заключат соглашение о расширении своего бизнеса. Однако по каким-то причинам всё пошло не по плану, в результате чего возникло много судебных разбирательств между фирмами, их учредителями и третьими сторонами.

Тогда издание «Абирег» сообщило, что якобы Зотов и Ковалёва планировали уйти на пенсию. По информации источников, за несколько месяцев до сделки с «Русагро» они обсуждали между собой желание «покончить с карьерой» и «выйти на заслуженный отдых». Однако, по информации Бел.Ру, в «Агро-Белогорье» ничего не было известно о таких планах.

В ноябре 2024 года судебные разбирательства между учредителями привели к тому, что Зотов потерял 25% своей доли. В конечном итоге он остался без контроля над холдингом. Подробности — по ссылке.

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«Приосколье» тоже купят?

Позже появились слухи и о продаже «Приосколья» организации «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» за примерно 50 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что в 2023 году Геннадий Бобрицкий владел 36,67% акций управляющей компании АО «Приосколье», которая за 2022 год заработала 2,5 миллиарда рублей чистой прибыли. Но в начале июня 2023 года Бобрицкого арестовали по подозрению в экономических преступлениях, за что его отправили под стражу. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с возможным наказанием до 10 лет тюремного заключения, после чего его перевели под домашний арест, из-под которого он сбежал.

В то же время в компаниях группы «Приосколье» произошли изменения в руководстве, и в январе 2025 года на пост генерального директора АО «Приосколье» был назначен Сергей Феськов.

Он также теперь руководит пятью организациями, входящими в структуру «Приосколья»: «Краснояружская зерновая компания», «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена», «НКЗ» и «Лабазъ».

Помимо этого, Феськов является учредителем двух компаний, специализирующихся на холдинговом бизнесе: «Белинвест» и «Агротрейд», а также владеет компанией «Инвест Трейд».

Важно упомянуть, что согласно отчётам аналитической системы «Чеkkо», с февраля 2025 года «Инвест Трейд» является учредителем АО «Приосколье».

Справка. Компания «Инвест Трейд» работает в Москве с 2023 года. Отрасль — производство электроэнергии. Руководитель и бенефициар — Сергей Феськов. За 2023 год убыток организации составил 30 тысяч рублей.

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А что с «Мираторгом»?

Агропромышленный холдинг «Мираторг» — не белгородский, но с большим количеством активов в регионе, один из крупных мясных холдингов братьев Линник. В прошлом году несколько организаций холдинга, несмотря на миллионную прибыль, прекратили свою деятельность при присоединении.

Например, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», это коснулось компании «Мираторг-Белгород». Она прекратила свою деятельность в 2024 году. При этом чистая прибыль организации за 2023 год достигла 9,7 млрд рублей. «Оптимизировали» ещё одну фирму холдинга — «Свинокомплекс Калиновский». Компания прекратила свою деятельность при присоединении в декабре 2024 года. При этом за 2023 год чистая прибыль предприятия достигла 1,4 млрд рублей.

Прекратила деятельность при присоединении и фирма «Белго Ген», управляет которой «Мираторг-Белгород». Предприятие работало с 2001 года и занималось животноводством. За 2023 год чистая прибыль организации достигла 878 млн рублей.

С конца прошлого года также больше нет юрлица «Свинокомплекс Курасовский». Фирма прекратила деятельность при присоединении. Компания зарегистрирована в Ивнянском районе с 2003 года. Отрасль — разведение свиней. По итогам 2023 года чистая прибыль достигла 492 млн рублей.

Стоит отметить, что «Мираторг» вошёл в рейтинг Бел.Ру как один из агроинвесторов Белгородской области.

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Что изменится в Белгородской области?

Как считает заведующий кафедрой экономики Белгородского университета экономики, кооперации и права Родион Кононенко, недавние сделки на рынке мясной продукции не окажут существенного влияния на общую ситуацию в стране. Это просто смена владельца, которая приведёт к концентрации активов в руках одного собственника. С экономической точки зрения, это должно стимулировать дальнейший рост производства.

Эксперт отметил, что согласно статистике за последние несколько лет производство этих видов продукции увеличилось благодаря наличию резервов на российском рынке и активной экспансии на зарубежные рынки. Для Белгородской области не предвидится серьезных последствий, поскольку приобретенные активы, как правило, используются для развития производства на новых площадках.

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Экономист отметил, что интерес федеральных игроков к другим белгородским активам зависит от их возможностей и целей. Чтобы понять, какие активы могут быть интересны федеральным игрокам, необходимо проанализировать их стратегию и ресурсы.

В свою очередь директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал, что потенциальная покупка «Приосколья», подобно ранее состоявшемуся поглощению «Агро-Белогорья» компанией «Русагро», может значительно изменить мясной рынок не только в Белгородской области, но и по всей России.

«Объединение компаний может способствовать росту конкуренции, улучшению производственных процессов и снижению издержек. Однако это также вызывает опасения касательно усиления рыночной концентрации и возможного негативного воздействия на малые и средние предприятия», — добавляет директор по стратегии.

Таким образом, федеральные компании, как правило, обладают значительными финансовыми ресурсами. Их приход в регион может сопровождаться новыми инвестициями в модернизацию производства, расширение мощностей и внедрение современных технологий. При этом часть прибыли, которая ранее оставалась в регионе и реинвестировалась в его развитие, теперь будет уходить в федеральный центр, что может сократить возможности для развития местной экономики.

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