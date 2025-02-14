Покупка белгородских мясных активов федералами: как это повлияет на экономику?

Стоит отметить, что в 2023 году Геннадий Бобрицкий владел 36,67% акций управляющей компании АО «Приосколье», которая за 2022 год заработала 2,5 миллиарда рублей чистой прибыли. Но в начале июня 2023 года Бобрицкого арестовали по подозрению в экономических преступлениях, за что его отправили под стражу. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с возможным наказанием до 10 лет тюремного заключения, после чего его перевели под домашний арест, из-под которого он сбежал.