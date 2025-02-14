Покупка белгородских мясных активов федералами: как это повлияет на экономику?

Posted 14 февраля, 08:11
Published 14 февраля, 08:11
Modified 14 февраля, 08:13
Updated 14 февраля, 08:13
История формирования крупных мясных холдингов в Белгородской области — сложный и многогранный процесс, развернувшийся на фоне аграрных преобразований.
Важную роль в этом процессе сыграла региональная политика. По инициативе бывшего губернатора Евгения Савченко были приняты целевые программы по развитию свиноводства и птицеводства. Так, в 2005 году стартовала региональная целевая программа. В её рамках развернулось масштабное строительство и реконструкция свинокомплексов, создавались зерновые компании, хлебоприёмные предприятия и комбикормовый завод. Для управления и координации этой работы были созданы «Управляющая компания ЭБС» и «Управляющая компания ЭБК», ответственные за свиноводческую отрасль и растениеводство соответственно.
Вскоре стало очевидно, что для повышения эффективности необходимо единое руководство отраслями, итогом чего стало создание ООО «Группа компаний Агро-Белогорье». Возглавил холдинг Владимир Зотов, ранее руководивший департаментом экономического развития Белгородской области.
Другим примером стала компания «Приосколье». Её история началась в 2003 году, когда Геннадий Бобрицкий, тогда ещё заместитель председателя правительства области, купил активы обанкротившейся птицефабрики в Новооскольском округе. Разработав стратегию развития и получив финансирование, компания начала строительство инкубатора и завода по убою и переработке птицы. Запуск инкубатора и первая закладка яиц стали отправной точкой для создания птицекомплекса «Приосколье».
Постепенно крупные компании начали скупать более мелкие фермерские хозяйства и предприятия, объединяя их в единые холдинги. Однако после смены регионального правительства ситуация на рынке области изменилась.
Одного из ведущих агрохолдингов в Белгородской области и девятого по величине производителя свинины в России 2023 года, ООО «ГК Агро-Белогорье», поглотил холдинг «Русагро». Основным акционером «Агро-Белогорья» был Владимир Зотов, которому принадлежало 72,5% его уставного капитала, а ещё 5% находилось в собственности его делового партнёра Ларисы Ковалёвой. Холдинг «Русагро» владел 22,5% долей в компании.
В августе 2023 года планировалось, что «Русагро» и «Агро-Белогорье» заключат соглашение о расширении своего бизнеса. Однако по каким-то причинам всё пошло не по плану, в результате чего возникло много судебных разбирательств между фирмами, их учредителями и третьими сторонами.
Тогда издание «Абирег» сообщило, что якобы Зотов и Ковалёва планировали уйти на пенсию. По информации источников, за несколько месяцев до сделки с «Русагро» они обсуждали между собой желание «покончить с карьерой» и «выйти на заслуженный отдых». Однако, по информации Бел.Ру, в «Агро-Белогорье» ничего не было известно о таких планах.
Позже появились слухи и о продаже «Приосколья» организации «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» за примерно 50 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что в 2023 году Геннадий Бобрицкий владел 36,67% акций управляющей компании АО «Приосколье», которая за 2022 год заработала 2,5 миллиарда рублей чистой прибыли. Но в начале июня 2023 года Бобрицкого арестовали по подозрению в экономических преступлениях, за что его отправили под стражу. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с возможным наказанием до 10 лет тюремного заключения, после чего его перевели под домашний арест, из-под которого он сбежал.
В то же время в компаниях группы «Приосколье» произошли изменения в руководстве, и в январе 2025 года на пост генерального директора АО «Приосколье» был назначен Сергей Феськов.
Он также теперь руководит пятью организациями, входящими в структуру «Приосколья»: «Краснояружская зерновая компания», «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена», «НКЗ» и «Лабазъ».
Помимо этого, Феськов является учредителем двух компаний, специализирующихся на холдинговом бизнесе: «Белинвест» и «Агротрейд», а также владеет компанией «Инвест Трейд».
Важно упомянуть, что согласно отчётам аналитической системы «Чеkkо», с февраля 2025 года «Инвест Трейд» является учредителем АО «Приосколье».
Справка. Компания «Инвест Трейд» работает в Москве с 2023 года. Отрасль — производство электроэнергии. Руководитель и бенефициар — Сергей Феськов. За 2023 год убыток организации составил 30 тысяч рублей.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» — не белгородский, но с большим количеством активов в регионе, один из крупных мясных холдингов братьев Линник. В прошлом году несколько организаций холдинга, несмотря на миллионную прибыль, прекратили свою деятельность при присоединении.
Например, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», это коснулось компании «Мираторг-Белгород». Она прекратила свою деятельность в 2024 году. При этом чистая прибыль организации за 2023 год достигла 9,7 млрд рублей. «Оптимизировали» ещё одну фирму холдинга — «Свинокомплекс Калиновский». Компания прекратила свою деятельность при присоединении в декабре 2024 года. При этом за 2023 год чистая прибыль предприятия достигла 1,4 млрд рублей.
Прекратила деятельность при присоединении и фирма «Белго Ген», управляет которой «Мираторг-Белгород». Предприятие работало с 2001 года и занималось животноводством. За 2023 год чистая прибыль организации достигла 878 млн рублей.
С конца прошлого года также больше нет юрлица «Свинокомплекс Курасовский». Фирма прекратила деятельность при присоединении. Компания зарегистрирована в Ивнянском районе с 2003 года. Отрасль — разведение свиней. По итогам 2023 года чистая прибыль достигла 492 млн рублей.
Стоит отметить, что «Мираторг» вошёл в рейтинг Бел.Ру как один из агроинвесторов Белгородской области.
Как считает заведующий кафедрой экономики Белгородского университета экономики, кооперации и права Родион Кононенко, недавние сделки на рынке мясной продукции не окажут существенного влияния на общую ситуацию в стране. Это просто смена владельца, которая приведёт к концентрации активов в руках одного собственника. С экономической точки зрения, это должно стимулировать дальнейший рост производства.
Эксперт отметил, что согласно статистике за последние несколько лет производство этих видов продукции увеличилось благодаря наличию резервов на российском рынке и активной экспансии на зарубежные рынки. Для Белгородской области не предвидится серьезных последствий, поскольку приобретенные активы, как правило, используются для развития производства на новых площадках.
Экономист отметил, что интерес федеральных игроков к другим белгородским активам зависит от их возможностей и целей. Чтобы понять, какие активы могут быть интересны федеральным игрокам, необходимо проанализировать их стратегию и ресурсы.
В свою очередь директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал, что потенциальная покупка «Приосколья», подобно ранее состоявшемуся поглощению «Агро-Белогорья» компанией «Русагро», может значительно изменить мясной рынок не только в Белгородской области, но и по всей России.
«Объединение компаний может способствовать росту конкуренции, улучшению производственных процессов и снижению издержек. Однако это также вызывает опасения касательно усиления рыночной концентрации и возможного негативного воздействия на малые и средние предприятия», — добавляет директор по стратегии.
Таким образом, федеральные компании, как правило, обладают значительными финансовыми ресурсами. Их приход в регион может сопровождаться новыми инвестициями в модернизацию производства, расширение мощностей и внедрение современных технологий. При этом часть прибыли, которая ранее оставалась в регионе и реинвестировалась в его развитие, теперь будет уходить в федеральный центр, что может сократить возможности для развития местной экономики.