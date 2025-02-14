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Posted 14 февраля, 09:18

Published 14 февраля, 09:18

Modified 14 февраля, 09:20

Updated 14 февраля, 09:20

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Под обстрел попал неприграничный район Белгородской области — ранен мужчина

14 февраля 2025, 09:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель пострадал от обстрела в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Атакам подверглись Красногвардейский и Белгородский районы. Пострадал человек, есть разрушения.

Под обстрел попало красногвардейское село Кулешовка. При этом ранее сообщалось, что по району ВСУ били только беспилотниками — и не так часто, как по другим муниципалитетам.

Пострадал мирный житель. Мужчину везут в больницу со множественными осколочными ранениями.

Добавим, что накануне в Красногвардейском районе сбили беспилотник, из-за чего в двух населённых пунктах были временные проблемы с электричеством.

Под удар попали ещё два населённых пункта, но уже в Белгородском районе. В Малиновке FPV-дрон ударил по частному дому — он загорелся. Пожар потушили бойцы самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Второй БПЛА ударил по одному из предприятий в Весёлой Лопани — повреждено остекление.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дрон ударил по гаражу в Белгородской области: есть пострадавший
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