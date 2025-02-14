Под обстрел попал неприграничный район Белгородской области — ранен мужчина

Posted 14 февраля, 09:18
Published 14 февраля, 09:18
Modified 14 февраля, 09:20
Updated 14 февраля, 09:20
Под обстрел попало красногвардейское село Кулешовка. При этом ранее сообщалось, что по району ВСУ били только беспилотниками — и не так часто, как по другим муниципалитетам.
Пострадал мирный житель. Мужчину везут в больницу со множественными осколочными ранениями.
Добавим, что накануне в Красногвардейском районе сбили беспилотник, из-за чего в двух населённых пунктах были временные проблемы с электричеством.
Под удар попали ещё два населённых пункта, но уже в Белгородском районе. В Малиновке FPV-дрон ударил по частному дому — он загорелся. Пожар потушили бойцы самообороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Второй БПЛА ударил по одному из предприятий в Весёлой Лопани — повреждено остекление.