Под День святого Валентина: влюблённая пара забила друг друга молотком

Как сообщает «Оrелtimes» со ссылкой на Telegram-канал «SHOT», 31-летняя женщина и 33-летний мужчина проводили вечер в съёмной квартире в селе Заречье Орловской области. Однако они разругались. В ходе конфликта оба начали применять молоток по очереди. В итоге умерли в один день из-за потери крови.