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Posted 14 февраля, 14:31

Published 14 февраля, 14:31

Modified 14 февраля, 14:31

Updated 14 февраля, 14:31

Молоток стал орудием преступления

Под День святого Валентина: влюблённая пара забила друг друга молотком

14 февраля 2025, 14:31
Фото: 1MI. Молоток стал орудием преступления

В Орловской области парень и девушка забили друг друга молотком

Пара могла скончаться от кровопотери.

Как сообщает «Оrелtimes» со ссылкой на Telegram-канал «SHOT», 31-летняя женщина и 33-летний мужчина проводили вечер в съёмной квартире в селе Заречье Орловской области. Однако они разругались. В ходе конфликта оба начали применять молоток по очереди. В итоге умерли в один день из-за потери крови.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Судмедэксперты разбираются в причинах смерти. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Перед прошлым Днём святого Валентина белгородка ударила своего любимого ножом в живот, объяснив поступок ревностью и нехваткой внимания со стороны мужчины. Оба были нетрезвы. Женщина расплакалась после того, как нанесла удар, а мужчину госпитализировали с ранением.

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#Анна Селищева#Происшествия#Пострадавшие#День святого валентина#Орловская область
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