Под День святого Валентина: влюблённая пара забила друг друга молотком

Posted 14 февраля, 14:31
Published 14 февраля, 14:31
Modified 14 февраля, 14:31
Updated 14 февраля, 14:31
Как сообщает «Оrелtimes» со ссылкой на Telegram-канал «SHOT», 31-летняя женщина и 33-летний мужчина проводили вечер в съёмной квартире в селе Заречье Орловской области. Однако они разругались. В ходе конфликта оба начали применять молоток по очереди. В итоге умерли в один день из-за потери крови.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Судмедэксперты разбираются в причинах смерти. Официальных комментариев от властей пока не поступало.
Перед прошлым Днём святого Валентина белгородка ударила своего любимого ножом в живот, объяснив поступок ревностью и нехваткой внимания со стороны мужчины. Оба были нетрезвы. Женщина расплакалась после того, как нанесла удар, а мужчину госпитализировали с ранением.