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Posted 14 февраля, 10:49

Published 14 февраля, 10:49

Modified 14 февраля, 10:49

Updated 14 февраля, 10:49

Ещё одну реку загрязнили в Белгородской области

Почти в 2 млн рублей обойдётся водоканалу нанесённый реке под Белгородом ущерб

14 февраля 2025, 10:49
Фото: Изображение Midjourney. Ещё одну реку загрязнили в Белгородской области
Белоблводоканал вновь поймали на сбросе сточных вод с превышением нормативов. На этот раз ущерб понесла река Короча.

Специалисты Росприроднадзора выяснили, что Белоблводоканал в ходе своей работы сбрасывает сточные воды с очистных сооружений в реку Короча. При этом зафиксировано, что концентрация загрязняющих веществ значительно выше нормативов.

Теперь с водоканала требуют возмещение ущерба в размере 1 млн 983 тыс. 017 рублей. В случае, если компенсацию не выплатят добровольно, сотрудники ведомства будут обращаться в суд.

Добавим, что это не первый раз, когда Белоблводоканал просят возместить ущерб, нанесённый природе. Так, осенью 2023 года сброс канализационных вод произошёл в Разумном, а в ноябре минувшего года предприятие должно было заплатить «налог за вред природе» за неработающее предприятие.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Река#Ущерб#Белгород#Белоблводоканал#Росприроднадзор
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