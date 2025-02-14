Почти в 2 млн рублей обойдётся водоканалу нанесённый реке под Белгородом ущерб

Posted 14 февраля, 10:49
Published 14 февраля, 10:49
Modified 14 февраля, 10:49
Updated 14 февраля, 10:49
Специалисты Росприроднадзора выяснили, что Белоблводоканал в ходе своей работы сбрасывает сточные воды с очистных сооружений в реку Короча. При этом зафиксировано, что концентрация загрязняющих веществ значительно выше нормативов.
Теперь с водоканала требуют возмещение ущерба в размере 1 млн 983 тыс. 017 рублей. В случае, если компенсацию не выплатят добровольно, сотрудники ведомства будут обращаться в суд.
Добавим, что это не первый раз, когда Белоблводоканал просят возместить ущерб, нанесённый природе. Так, осенью 2023 года сброс канализационных вод произошёл в Разумном, а в ноябре минувшего года предприятие должно было заплатить «налог за вред природе» за неработающее предприятие.