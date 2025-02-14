Почти в 2 млн рублей обойдётся водоканалу нанесённый реке под Белгородом ущерб

Добавим, что это не первый раз, когда Белоблводоканал просят возместить ущерб, нанесённый природе. Так, осенью 2023 года сброс канализационных вод произошёл в Разумном, а в ноябре минувшего года предприятие должно было заплатить «налог за вред природе» за неработающее предприятие.