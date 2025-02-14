Не слабый пол: белгородская тяжелоатлетка Мария Груздова — о женском спорте

Posted 14 февраля, 09:14
Published 14 февраля, 09:14
Modified 14 февраля, 11:57
Updated 14 февраля, 11:57
Маше 19 лет, восемь из них она посвятила спорту. Тяжёлая атлетика — неожиданный выбор для 11-летней девочки. Будущую спортсменку привели в секцию родители. На тот момент тяжёлой атлетикой в семье уже занимался старший брат Маши, позже на занятия «подтянули» и младшего.
Как окружающие реагировали на то, что вы, девушка, занимаетесь тяжёлой атлетикой?
— Мало кто вообще знает, что такое тяжёлая атлетика, что там конкретно делают. У всех поверхностные знания об этом виде спорта. И какой-то особенной реакции не было. Когда я начала поднимать хорошо, выигрывать, нормативы выполнять, тогда уже все начали говорить: «Что? Тяжёлая атлетика? Это же не женский вид спорта».
Но женщины занимаются тяжёлой атлетикой наравне с мужчинами, возражает Маша. Женщины также тренируются по восемь раз в неделю (иногда до четырёх часов в день), также выдерживают серьёзные физические нагрузки, также жертвуют личной жизнью для достижения результата.
Разделение по половому признаку есть только на соревнованиях: мужчины соревнуются с мужчинами, а женщины с женщинами. Но парню всё равно будет неловко поднять меньше, чем девушке. А девушки, как правило, ставят перед собой высокие цели.
Первых успехов в спорте Маша добилась в возрасте 12 лет. Тогда она дебютировала на пьедестале Первенства России по тяжёлой атлетике в Туле, увезла домой бронзовую медаль и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Маленькая Маша и представить не могла, что добьётся таких результатов. В том же году её включили в состав сборной команды страны.
В феврале 2025-го в Свердловской области прошёл Кубок России по тяжёлой атлетике. Маша победила среди женщин в весовой категории до 81 кг. Тяжелоатлетка смогла выполнить норматив мастера спорта международного класса: в сумме двоеборья она набрала 235 кг, но говорит, что хотела бы поднять больше.
Эта победа была особенно важна для Маши, так как она вернулась к соревнованиям после полугодового перерыва из-за травмы.
Кубок России — как это было?
— Мы хоть и рассчитывали выиграть золото, но больше думали о результате. А когда побеждаешь, всё, что планировалось, теряется. Первое место всегда будоражит. Взойдя на пьедестал, я испытала облегчение. Во время подготовки ты морально очень нагружаешься, физически успеваешь отдыхать, а с головой сложнее. Это волнение, мандраж, ведь надо выиграть, надо поднять. Идёт внутренняя борьба с собой. И когда становишься на пьедестал, всё это как будто улетает, чувствуется только облегчение, что, да, это случилось, я это сделала.
Тяжёлая атлетика развивает не только тело, но и ум. Грамотный тренер воспитает в юном спортсмене терпение, целеустремленность, характер и стойкость духа. По мнению Дмитрия Водяхи, тренера штангистки, с девочками работать гораздо сложнее. Они напоминают «хрустальный сосуд», который разобьётся тотчас, стоит «не так дунуть». Необходим особый подход, чтобы не перегнуть с давлением и удержать девочку в спорте.
Но результат того стоит. Спортсменки лучше выдерживают нагрузку и быстрее восстанавливаются, чем парни.
Какое место женщины занимают в спорте?
— Я думаю, что девочки способны добиваться таких же успехов, как мужчины, и даже больше в некоторых видах спорта. Место женщины — в спорте. Доказать всем остальным, и в первую очередь себе, что мы не слабый пол. Мы морально и физически сильнее. И я считаю, что любой вид спорта это доказывает.
Сейчас Маша готовится к областным соревнованиям, весной надеется попасть на чемпионат Европы, правда, под нейтральным статусом. Если не сложится, летом отправится в Санкт-Петербург на чемпионат России. Мечта у Маши для спортсменки «банальная» — заработать золото на Олимпиаде.
Своё будущее девушка тоже планирует связать с тяжёлой атлетикой. Возможно, даже открыть собственную школу в Белгородской области, чтобы популяризировать этот вид спорта в родном регионе.
Не все родители готовы отдавать девочек на тяжёлую атлетику, потому что боятся, что спорт оставит слишком серьёзный отпечаток на их здоровье, внешности или семье в дальнейшем. Но всё это глупости. Спортсмены, говорит Маша, самые здоровые люди, а тяжёлая атлетика делает девушек только краше.
Тяжёлая атлетика — женственный вид спорта?
— Мы хоть и работаем с железом в зале всё время, но у нас нет такого рельефа, больше развиты внутренние, глубинные мышцы, связки именно. Тяжелоатлетки не так сильно отличаются, может быть, чуть-чуть больше ноги и шире спина. В основном у нас очень аккуратные, миниатюрные, красивые девочки. Мне даже нравится, что я более атлетично сложена, что у меня руки побольше, спина. Я хотела бы донести до всех, что тяжёлая именно женственный вид спорта.
Если есть желание заниматься любым спортом, не только тяжёлой атлетикой, нужно обязательно пробовать, считает Маша. Понять, что это не твоё — лучше, чем не попробовать вовсе.