Не слабый пол: белгородская тяжелоатлетка Мария Груздова — о женском спорте

Первых успехов в спорте Маша добилась в возрасте 12 лет. Тогда она дебютировала на пьедестале Первенства России по тяжёлой атлетике в Туле, увезла домой бронзовую медаль и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Маленькая Маша и представить не могла, что добьётся таких результатов. В том же году её включили в состав сборной команды страны.