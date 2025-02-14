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Posted 14 февраля, 12:38

Published 14 февраля, 12:38

Modified 14 февраля, 12:40

Updated 14 февраля, 12:40

На второй этап капремонта проспекта Ватутина в Белгороде выделили 44 млн рублей

На второй этап капремонта проспекта Ватутина в Белгороде выделили 44 млн рублей

14 февраля 2025, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Госзакупки
Комиссия обследовала автомобильную дорогу и выявила повреждения конструкций.

Судя по документам госзакупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода готово заключить контракт на выполнение второго этапа подрядных работ по капремонту пр. Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Кн. Трубецкого. На контракт готовы выделить 44,3 млн рублей.

Ранее комиссия оценила транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги и выявила, что конструкция дорожного полотна, наружное освещение, светофоры и элементы, обеспечивающие безопасность дорожного движения, находятся в неудовлетворительном состоянии.

По результатам осмотра комиссия установила, что дорога требует капремонта с заменой существующих конструкций на аналогичные, либо на конструкции с улучшенными техническими характеристиками.

Фото: Из документов госзакупки

В рамках контракта подрядчик должен будет провести подготовительные работы, вынести сети связи, разобрать существующие сооружения, дорожную одежду и ливнёвку на проспекте Ватутина. Также он должен будет установить новые ограждения, уложить тротуар и установить опоры освещения.

К работам притупят с даты заключения контракта. Завершить планируют до 30 ноября текущего года.

Ранее на сайте государственных закупок появилось объявление о поиске нового подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ, связанных с капитальным ремонтом путепровода, расположенного на проспекте Ватутина в Белгороде. Общая стоимость запланированных работ оценивается в 5,2 миллиона рублей.

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#Кристина Семенчук#Капитальный ремонт#Госзакупки#Инфраструктура#Освещение#Автомобильная дорога#Белгород#Безопасность дорожного движения#Подрядные работы
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