На второй этап капремонта проспекта Ватутина в Белгороде выделили 44 млн рублей

В рамках контракта подрядчик должен будет провести подготовительные работы, вынести сети связи, разобрать существующие сооружения, дорожную одежду и ливнёвку на проспекте Ватутина. Также он должен будет установить новые ограждения, уложить тротуар и установить опоры освещения.