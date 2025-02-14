На второй этап капремонта проспекта Ватутина в Белгороде выделили 44 млн рублей

Posted 14 февраля, 12:38
Published 14 февраля, 12:38
Modified 14 февраля, 12:40
Updated 14 февраля, 12:40
Судя по документам госзакупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода готово заключить контракт на выполнение второго этапа подрядных работ по капремонту пр. Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Кн. Трубецкого. На контракт готовы выделить 44,3 млн рублей.
Ранее комиссия оценила транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги и выявила, что конструкция дорожного полотна, наружное освещение, светофоры и элементы, обеспечивающие безопасность дорожного движения, находятся в неудовлетворительном состоянии.
По результатам осмотра комиссия установила, что дорога требует капремонта с заменой существующих конструкций на аналогичные, либо на конструкции с улучшенными техническими характеристиками.
В рамках контракта подрядчик должен будет провести подготовительные работы, вынести сети связи, разобрать существующие сооружения, дорожную одежду и ливнёвку на проспекте Ватутина. Также он должен будет установить новые ограждения, уложить тротуар и установить опоры освещения.
К работам притупят с даты заключения контракта. Завершить планируют до 30 ноября текущего года.
Ранее на сайте государственных закупок появилось объявление о поиске нового подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ, связанных с капитальным ремонтом путепровода, расположенного на проспекте Ватутина в Белгороде. Общая стоимость запланированных работ оценивается в 5,2 миллиона рублей.