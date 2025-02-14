На кольце у Новой жизни в Белгороде высадят более 36 тысяч цветов

Кроме этого, в рамках контракта исполнитель должен будет содержать клумбу с мая по октябрь. В его обязанности войдёт полив клумб с однолетниками (не менее 180 раз), полив остальной территории с кустарниками и газоном (60 раз), прополка клумб из однолетников (24 раза), уборка отцветших соцветий по необходимости, внесение удобрений в газон, покос газонной травы с травосборником и уход за кустарниками вновь высаженными и существующими.