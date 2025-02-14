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Posted 14 февраля, 14:22

Published 14 февраля, 14:22

Modified 14 февраля, 14:24

Updated 14 февраля, 14:24

На кольце у Новой жизни в Белгороде высадят более 36 тысяч цветов

На кольце у Новой жизни в Белгороде высадят более 36 тысяч цветов

14 февраля 2025, 14:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
На растения и работы по их уходу готовы потратить порядка 5,7 млн рублей. Подробности — ниже.

Согласно документам госзакупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который окажет услуги по ландшафтному обустройству кольца по ул. Механизаторов. Общая площадь клумбы составит 3104 м². На работы готовы выделить 5,7 млн рублей.

В рамках работ исполнитель должен будет высадить 36 387 штук однолетников с 10 апреля по 6 мая. При этом саженцы должны сажать утром или к концу дня, а в пасмурную погоду — в течение всего дня. Кроме этого, планируется высадить 965 кустарников.

Таким образом, на клумбе появятся японская спирея «Голден Принцесс» и «Файерлайт», кизильник блестящий, барбарис «Атропурпуреа», пузыреплодник «Ауреа» и колеус «Визард Сансет».

Кроме этого, в рамках контракта исполнитель должен будет содержать клумбу с мая по октябрь. В его обязанности войдёт полив клумб с однолетниками (не менее 180 раз), полив остальной территории с кустарниками и газоном (60 раз), прополка клумб из однолетников (24 раза), уборка отцветших соцветий по необходимости, внесение удобрений в газон, покос газонной травы с травосборником и уход за кустарниками вновь высаженными и существующими.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 3 марта.

Напомним, ранее власти Белгорода опубликовали закупку многолетних виол. Её начальная стоимость составит более 4,4 млн рублей.

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