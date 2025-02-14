Мужчина погиб в Белгородской области после атаки ВСУ на частный дом

Posted 14 февраля, 06:18
Published 14 февраля, 06:18
Modified 14 февраля, 06:20
Updated 14 февраля, 06:20
ВСУ вновь атаковали Валуйский округ. Украинский дрон сбросил взрывчатку на частный дом в селе Кукуевка, в котором находился мужчина. Из-за удара он погиб.
Всего в селе разрушения выявили в семи жилых домах и четырёх автомобилях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Удар нанесли и по селу Долгое: пострадали окна, кровли и фасады трёх домовладений, посекло три легковушки, трактор и торговую точку.
Этой ночью несколько беспилотников сбили над Старооскольским округом. Обошлось без последствий на земле.
Напомним, что два дня назад, 12 февраля, в Валуйском округе пострадали несколько человек. Дрон ударил по грузовику, из-за чего госпитализировать пришлось двух мужчин.