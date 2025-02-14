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Posted 14 февраля, 06:18

Published 14 февраля, 06:18

Modified 14 февраля, 06:20

Updated 14 февраля, 06:20

В результате атаки есть разрушения

Мужчина погиб в Белгородской области после атаки ВСУ на частный дом

14 февраля 2025, 06:18
Фото: bel.ru. В результате атаки есть разрушения
Сюжет
Приграничье
Трагедия произошла в Валуйском округе.

ВСУ вновь атаковали Валуйский округ. Украинский дрон сбросил взрывчатку на частный дом в селе Кукуевка, в котором находился мужчина. Из-за удара он погиб.

Всего в селе разрушения выявили в семи жилых домах и четырёх автомобилях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Удар нанесли и по селу Долгое: пострадали окна, кровли и фасады трёх домовладений, посекло три легковушки, трактор и торговую точку.

Этой ночью несколько беспилотников сбили над Старооскольским округом. Обошлось без последствий на земле.

Напомним, что два дня назад, 12 февраля, в Валуйском округе пострадали несколько человек. Дрон ударил по грузовику, из-за чего госпитализировать пришлось двух мужчин.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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