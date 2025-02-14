Кто подделал — загадка? Белгородская УК прокомментировала спорный капремонт домов

Posted 14 февраля, 06:47
Published 14 февраля, 06:47
Modified 14 февраля, 09:05
Updated 14 февраля, 09:05
Жительница многоквартирного дома в микрорайоне Жукова Старого Оскола подала жалобу на свою управляющую компанию в прокуратуру. Та якобы подделала протоколы собрания жильцов дома, на которых принималось решение по проведению капитального ремонта здания. Проблема была с подписями: часть из них принадлежала людям, которые не участвовали в голосовании или даже умерли на момент голосования за капремонт.
Состоялся суд. Прокуратура подтвердила факт фальсификации, но установить точно, кто за него ответственен, не удалось. Подробнее о ходе дела, третьих лицах и первые комментарии сторон конфликта можно прочитать в предыдущем материале Бел.Ру по теме.
Дмитрий Пигорев, юрисконсульт УК «Маршал», на которую жаловалась жительница, представил журналистам версию управляющей компании. По его словам, общее собрание, в проведении которого усомнилась прокуратура, всё-таки прошло 31 января 2023 года. По закону проводить такие собрания должны именно собственники, но так как жильцам не всегда удаётся самостоятельно организоваться, собрать документы, в этом им помогает управляющая компания. В случае с УК «Маршал», помогала. После описываемого судебного процесса компания отказалась от подобной практики, поделился юрист.
«Прошло общее собрание, на общем собрании были выбраны виды работ, которые выбирались собственниками, были собраны подписи и так далее. После этого Фонд ЖКХ провёл торги, выбрал подрядчика [ООО „РиК Строй-С“ — прим. ред.]. Подрядчик приступил к работам, на протяжении весны, лета, осени 2023 года выполнял эти работы. Все жильцы дома прекрасно видели, что у них выполняются работы. Видели этих подрядчиков, видели, какие именно работы выполняются. Никаких вопросов не возникало. Ровно до того момента, когда осенью уже практически все работы по капитальному ремонту были закончены. Вдруг возник вопрос у одного из собственников. Собственник этот, скажем так, давно находится с управляющей компанией в конфликтных отношениях — это Мария Васильевна Груздова», — рассказывает Дмитрий.
Он называет Марию «хроническим жалобщиком», который «всегда всем недоволен». Именно она, продолжает юрист, инициировала все проверки и судебное разбирательство, так как начала заявлять, что собрание собственников не проводилось, подписи подделала управляющая компания, проводимые работы «никто не выбирал», а жильцы вообще хотели, чтобы «всё было совсем по-другому». Установить, насколько позицию Марии Васильевны поддерживают остальные владельцы квартир, нельзя, так как она, уточняет Дмитрий, не выступала в суде от лица всех собственников.
После жалобы женщины протоколы собрания начали проверять. Прокуратура пришла к выводу, что они «сфальсифицированы неустановленным лицом в неустановленном месте и времени». Дмитрий называет такой вывод «интересным», потому что это «неустановленное лицо» каким-то образом стало относиться к управляющей компании. Хотя технически под фальсификацией можно понимать и то, что один член семьи голосует на собрании сразу от лица всех зарегистрированных в квартире родственников. Факт подлога со своей стороны УК отрицает, юрист подчёркивает, что прокуратура не направляла в их адрес исковых заявлений ни в начале судебного процесса, ни на текущий момент.
«Образцы подписей наших сотрудников брали, в том числе прокуратура, для проведения экспертиз. И по результатам этих экспертиз, я так понимаю, что наши подписи с теми не совпали. То есть прокуратура не смогла сказать, что, условно говоря, я, например, подделывал подписи или кто-то ещё из сотрудников компании. Получается, что протокол сфальсифицирован, но когда, где, кем — загадка».
Касаемо «мёртвых душ», подписи которых тоже фигурируют в протоколах. Дмитрий поясняет, что управляющая компания не может знать, что собственник умер, пока её об этом не уведомят. И узнать это можно, когда реестры собственников уже напечатаны, а подписи — собраны.
«Объясните мотивацию управляющей компании этим [подлогом] заниматься. Нам прекрасно известно, что фальсификация документов — это уголовная ответственность. Капремонт всё равно был бы выполнен в течение 2023 года, независимо от того, проведут собственники собрание или нет. Финансовой заинтересованности тоже нет, денег на капремонт мы не касаемся, не выбираем подрядчиков, не участвуем в тендерах. Кстати, прокуратура в одном из своих заключений прямо на это указывала. Но это и логично, потому что если бы заинтересованность была, уже давно были бы уголовные дела, а мы — под следствием».
Никаких санкций к УК «Маршал» или её директору, Сергею Капкову, говорит юрист, не выдвигали. Напомним, Мария Васильевна заявляла, что компанией заинтересовались правоохранители. Дмитрий также опроверг информацию, что управляющая компания оказывает давление на собственницу.
Стоит отметить, что теперь субподрядчик, которого хотели обязать вернуть плату за уже выполненный ремонт, — ООО «РиК Строй-С» — подал в сторону областной прокуратуры ходатайство о возмещении судебных расходов. Компания хочет взыскать 114 тысяч рублей.