Кто подделал — загадка? Белгородская УК прокомментировала спорный капремонт домов

После жалобы женщины протоколы собрания начали проверять. Прокуратура пришла к выводу, что они «сфальсифицированы неустановленным лицом в неустановленном месте и времени». Дмитрий называет такой вывод «интересным», потому что это «неустановленное лицо» каким-то образом стало относиться к управляющей компании. Хотя технически под фальсификацией можно понимать и то, что один член семьи голосует на собрании сразу от лица всех зарегистрированных в квартире родственников. Факт подлога со своей стороны УК отрицает, юрист подчёркивает, что прокуратура не направляла в их адрес исковых заявлений ни в начале судебного процесса, ни на текущий момент.