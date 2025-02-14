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Posted 14 февраля, 07:21

Published 14 февраля, 07:21

Modified 14 февраля, 07:23

Updated 14 февраля, 07:23

Как поделили город: кто и за сколько чистит снег в Белгороде?

Как поделили город: кто и за сколько чистит снег в Белгороде?

14 февраля 2025, 07:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новости Белгорода
В областном центре определили компании, ответственные за уборку снега на дорогах и тротуарах. Кто и за сколько расчищает улицы — читайте ниже.

Как только регион накрывает непогода, на дорогах образовываются пробки, а люди получают травмы. К примеру, не так давно белгородка из-за гололёда на тротуарах разбила четыре зуба.

Журналисты Бел.Ру изучили аналитическую систему «Маркер» и выяснили, какие компании отвечают за расчистку улично-дорожной сети в Белгороде.

Грибов Павел Викторович

Павел Викторович Грибов, индивидуальный предприниматель, руководит двумя организациями — «Монтаж-Водстрой» и «Сенарко». В ноябре прошлого года он подписал контракт на сумму 388 тысяч рублей для оказания услуг по очистке улично-дорожной сети в микрорайоне Первомайский в областном центре. Кроме того, ИП заключил два договора на очистку улично-дорожной сети в микрорайоне Декабристов в Белгороде стоимостью 482 тысячи и 514 тысячи рублей соответственно.

Кроме этого, один контракт на расчистку территории вдоль велосипедной дорожки в урочище «Сосновка» на 3,2 млн рублей подписала фирма «Сенарко».

Справка. Компания была основана в 2002 году в Белгороде. Основной сферой деятельности является проектирование и строительство инженерных коммуникаций, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и газоснабжение. Руководителем организации значится Павел Грибов, который также владеет 50% долей в компании. Другая половина принадлежит Ивану Грибову. Финансовые результаты деятельности компании за 2024 год показали убыток в размере 832 тысяч рублей.

Фарафонов Андрей Александрович

Владелец компании «Автострада», индивидуальный предприниматель, в прошлом году заключил три контракта на уборку улично-дорожной сети. Два из них касаются микрорайонов Юго-Западный-2.1, Юго-Западный-2.2, Юго-Западный-2.4 и Юго-Западный-2.5, общая стоимость составила 1,1 млн и 1,2 млн рублей. Третий контракт был подписан на уборку улично-дорожной сети в микрорайоне Юго-Западный за 774 тысячи рублей.

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«Лидер»

В 2024 году компания подписала четыре контракта на обслуживание тротуаров. Работы проводятся в таких микрорайонах, как Болховец, Старый город, Новый и Крейда. Стоимость контрактов составляет 1,5 млн рублей, 2,2 млн рублей, 717 тыс. рублей и 1,5 млн рублей соответственно.

Справка. С 2020 года компания функционирует в Белгороде и специализируется на услугах рекламного агентства. Во главе организации стоит Владимир Кавалжи. В 2021 году фирма заработала чистую прибыль в размере 49 тысяч рублей.

«БСО»

Компания выполняет работы по очистке улично-дорожной сети в микрорайонах Восточный и Старый город. В рамках проекта заключено четыре контракта. Стоимость работ в микрорайоне Восточный составляет 294 тысячи и 314 тысяч рублей, а в Старом городе — 779 тысяч и 831 тысяча рублей.

Справка. Компания «БСО» основана в Белгороде в 2013 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Алексей Титенко является генеральным директором и владельцем компании. В течение 2023 года фирма сообщила о чистой прибыли в размере 8,8 миллиона рублей.

Фото: Изображение Midjourney

«Горблагоустройство»

Организация заключила две сделки. Одна из них касается очистки дорожной сети в микрорайоне Репное, общая стоимость контракта составляет 646 тысяч рублей. Вторая сделка на сумму 1,2 миллиона рублей была подписана для очистки тротуаров в районе Молодёжный.

Справка. Компания, возглавляемая Ириной Федюниной, ведёт свою деятельность на территории Белгородского района с 2015 года. Основной сферой деятельности организации является возведение объектов жилой и нежилой недвижимости. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 66 тысяч рублей.

«ДСУ №6»

Компания заключила два договора на очистку дорожной сети в районе Сокола на общую сумму 566 тысяч и 603 тысячи рублей. Кроме того, она также проводит работы по очистке улично-дорожной сети в районе Юго-Западный за 772 тысячи рублей.

Справка. Компания «Дорожно-строительное управление №6» была основана в Белгороде в 1993 году. Основным направлением деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. На посту генерального директора находится Елена Макарова. Информация об учредителях в открытом доступе отсутствует. В течение 2023 года чистая прибыль предприятия составила 1,9 миллиона рублей.

«Легас Груп»

Фирма заключила три контракта на расчистку улиц и дорог. Работы выполняются в микрорайоне Савино, где два контракта оцениваются в 186 тысяч и 199 тысяч рублей соответственно, а также в микрорайоне Новый, где стоимость контракта составляет 225 тысяч рублей.

Справка. С 2020 года компания функционирует в Белгороде, специализируясь на выполнении земельных работ. Олег Винников, являющийся генеральным директором и учредителем компании, руководит её деятельностью. В 2023 году организация смогла достичь чистой прибыли в размере 6,8 миллиона рублей.

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«Легас Торг»

Компания занимается очисткой снега с тротуаров в районе Савино на сумму 882 тысячи рублей, а также проводит расчистку дорог в микрорайоне Новый, что обходится в 240 тысяч рублей.

Справка. В 2020 году в Белгороде была основана компания, специализирующаяся на выполнении земельных работ. Олег Винников является основателем и генеральным директором фирмы. В 2023 году организация получила чистую прибыль в размере 2 миллионов рублей.

Кашкарева Елена Николаевна

Индивидуальный предприниматель заключила один контракт на расчистку тротуаров в микрорайоне Сокол в Белгороде на 1,6 млн рублей. При это она не является владелицей или руководителем каких-либо компаний.

«Стартохотсервис»

Фирма занимается работами по расчистке территории вдоль велосипедной дорожки в урочище «Сосновка». Стоимость контракта — 3,3 млн рублей.

Справка. Предприятие зарегистрировано в Белгородском районе в 2005 году. Отрасль — лесозаготовки. Директор и учредитель — Максим Резниченко. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 153 тысячи рублей.

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