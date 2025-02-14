Как поделили город: кто и за сколько чистит снег в Белгороде?

Павел Викторович Грибов, индивидуальный предприниматель, руководит двумя организациями — «Монтаж-Водстрой» и «Сенарко». В ноябре прошлого года он подписал контракт на сумму 388 тысяч рублей для оказания услуг по очистке улично-дорожной сети в микрорайоне Первомайский в областном центре. Кроме того, ИП заключил два договора на очистку улично-дорожной сети в микрорайоне Декабристов в Белгороде стоимостью 482 тысячи и 514 тысячи рублей соответственно.