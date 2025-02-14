«Искусственный интеллект теперь начинает выращивать людей», — митрополит Иоанн

Posted 14 февраля, 14:37
Published 14 февраля, 14:37
Modified 14 февраля, 14:39
Updated 14 февраля, 14:39
Сегодня митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провёл встречу в честь наступающего Дня православной молодёжи. Одна из тем, которую подняли на обсуждении, — присутствие и поведение в социальных сетях, о том, какую и как необходимо потреблять информацию.
На данный момент в обществе часто поднимают вопрос всеобщего потребления. С развитием интернета информации стало так много, а добыть её может практически каждый, что грань между правдой и ложью уже не так очевидна. Да и подделать информацию сегодня тоже может любой, кто когда-нибудь слышал про нейросети.
Всё это — сам факт доступности знаний, обесценивание их из-за этой же доступности — теперь затрудняет оценку правдивости данных, считает митрополит. Иоанн обращает внимание, что фейк страшен в первую очередь тем, что похож на правду, что только побуждает людей к его распространению.
Также сегодня многие новости люди получают из тех же социальных сетей, алгоритмы которых устроены так, что покажут самое популярное, самое читаемое или просматриваемое, чем может стать и броский фейк. Поэтому, потребляя информацию, сегодня люди могут всё чаще опираться именно на такую сомнительную информацию, проверять её пойдёт не каждый.
Такой подход только усугубился, когда алгоритмы рекомендаций «стали умнее», сейчас решают, что вы сегодня захотите посмотреть, нейросети, считает митрополит.
«Дело в том, что половина информации, которая сейчас в интернете, её делают агрегаты, то есть искусственный интеллект. И вот этот искусственный интеллект теперь начинает выращивать людей, выращивать на информации, которую он сам выбрал. И когда человек пытается с новой (прим. ред. альтернативной той, что популярна) информацией войти в этот интернет, то там стоят запреты, говорят, что это не полезно, и многие агрегаты просто отвергают эту информацию, говоря, что она вредоносна», — пояснил священнослужитель.