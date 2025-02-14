«Искусственный интеллект теперь начинает выращивать людей», — митрополит Иоанн

На данный момент в обществе часто поднимают вопрос всеобщего потребления. С развитием интернета информации стало так много, а добыть её может практически каждый, что грань между правдой и ложью уже не так очевидна. Да и подделать информацию сегодня тоже может любой, кто когда-нибудь слышал про нейросети.