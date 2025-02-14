Гладков: в Белгородской области появится губернаторская стипендия для школьников

Пятьдесят белгородских школьников, начиная с 13 лет, получат ежемесячные стипендии по 5 тысяч рублей за достижения в IT-сфере. Конкурсный отбор будет проводиться на основе портфолио. Подробнее можно узнать в министерстве образования Белгородской области.