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Posted 14 февраля, 09:22

Published 14 февраля, 09:22

Modified 14 февраля, 09:24

Updated 14 февраля, 09:24

Школьник

Гладков: в Белгородской области появится губернаторская стипендия для школьников

14 февраля 2025, 09:22
Фото: Изображение Midjourney. Школьник
Сюжет
Школьники
Сумма — 5 тысяч рублей в месяц.

Пятьдесят белгородских школьников, начиная с 13 лет, получат ежемесячные стипендии по 5 тысяч рублей за достижения в IT-сфере. Конкурсный отбор будет проводиться на основе портфолио. Подробнее можно узнать в министерстве образования Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что IT-сфера — это профессия настоящего, и важно поощрять самых талантливых ребят, которые показывают отличные результаты.

Всего с 1 сентября 2025 года стипендии получат почти 300 школьников за достижения в науке, культуре, спорте, образовании, творчестве и общественной деятельности.

Ранее в Белгородской области школьникам предложили летнюю подработку в IT-компаниях и профильных отделах крупных предприятий.

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