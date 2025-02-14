Гладков: в Белгородской области появится губернаторская стипендия для школьников

Posted 14 февраля, 09:22
Published 14 февраля, 09:22
Modified 14 февраля, 09:24
Updated 14 февраля, 09:24
Пятьдесят белгородских школьников, начиная с 13 лет, получат ежемесячные стипендии по 5 тысяч рублей за достижения в IT-сфере. Конкурсный отбор будет проводиться на основе портфолио. Подробнее можно узнать в министерстве образования Белгородской области.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что IT-сфера — это профессия настоящего, и важно поощрять самых талантливых ребят, которые показывают отличные результаты.
Всего с 1 сентября 2025 года стипендии получат почти 300 школьников за достижения в науке, культуре, спорте, образовании, творчестве и общественной деятельности.
Ранее в Белгородской области школьникам предложили летнюю подработку в IT-компаниях и профильных отделах крупных предприятий.